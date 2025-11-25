Almudena, por los suelos, entre lágrimas y con gritos desesperados en su hoguera más dura en 'La isla de las tentaciones': "Te vas a arrepentir"

Almudena protagonizó la hoguera más dura de 'La isla de las tentaciones' al ver las imágenes de Darío con Cristina: "Qué asco me está dando, por favor, Darío no...¿Esto qué coño es? Siento que estos 11 años han sido una mentira, qué pena que España vea esto, yo creo en el amor, no me nace ver a otra persona como le miro a él, siento que estoy enamorada de la persona incorrecta. Tenemos una vida juntos, ¿cómo me va a cambiar?".

Sin embargo, Sandra Barneda anunciaba "más imágenes" para Almudena, que se sentaba en el suelo al ver a Darío muy cerca de Cristina: "No le reconozco, parece que ha venido a esto. Desde el primer día, no está pensando en mí. Ahí está el verdadero Darío, no va a encontrar a una mujer como yo ni volviendo a nacer".

Pero aún quedaban las peores imágenes para la protagonista de 'La isla' en las que su novio se tapaba con un cojín mientras parecía besarse con una soltera: "¿Qué hago, Sandra? Ayúdame tú que sabrás más de la vida, ¿cómo se gestiona esto? Después de 11 años en una mentira, ¿crees que voy a poder salir de esta?".

"Por supuesto, estoy convencida. Necesito que seas fuerte, te lo dije desde el principio. Esta experiencia no es solo para tu relación, es para ti", le respondía Sandra Barneda. "¡Me has destrozado, ¿qué has hecho, Darío? Qué vergüenza que mi madre me tenga que ver así. El cielo está llorando por ti, te vas a arrepentir toda tu vida. Disfruta, que yo voy a disfrutar a mi manera, sin faltarte al respeto!".

Para terminar, la presentadora del reality intentaba consolar a Almudena con una frase: "Nunca se acaba el mundo, quiero que lo sepas".