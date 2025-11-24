La semana más inesperada en ‘El hormiguero’: un subcampeón, dos chefs estrella y una visita muy navideña

‘El hormiguero’ prepara una nueva tanda de entregas marcada por invitados de perfiles muy distintos. La semana arranca el lunes 24 de noviembre con Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP 2025. El piloto de Gresini Racing llega al programa tras cerrar la mejor temporada de su carrera, con tres victorias, más de una decena de podios y varios triunfos en carreras al sprint.

El martes 25 de noviembre será el turno de José Andrés, uno de los chefs y activistas más influyentes del planeta. El cocinero acaba de publicar "Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos", un libro que recoge algunas de las experiencias vitales más intensas de su trayectoria. Su labor al frente de World Central Kitchen, organización que da de comer a miles de personas afectadas por catástrofes o conflictos, será uno de los ejes de la charla.

El miércoles 26, el plató se contagiará del espíritu navideño con la visita de David Bisbal. El artista presentará su gira "Todo es posible en Navidad", en la que interpreta las canciones de su disco homónimo. Un tour que recorrerá varias ciudades españolas antes de poner el broche final el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La semana la cerrará Dabiz Muñoz el jueves 27 de noviembre, aunque esta vez no por un plato nuevo, sino por un proyecto totalmente inesperado: "XOTIME", su primer cómic. Disponible desde el 24 de noviembre, se trata de la primera colección de aventuras protagonizada por un chef en el universo del cómic, con la gastronomía como motor de todas las historias. Una visita que promete mostrar su faceta más creativa.