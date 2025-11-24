Audiencias 23/11/2025
‘Misión hostil’ lidera la noche del domingo en La 1 y deja atrás a los debates de 'Gran hermano' y 'La isla de las tentaciones'
La oferta de la pública lidera otra vez la noche frente al desplome de los realities de Telecinco.
La 1 volvió a situarse en lo alto del domingo gracias al cine. La cadena pública encadenó una nueva victoria semanal con la emisión de ‘Misión hostil’, que se convirtió en la oferta más vista del prime time al reunir un 12,2% de cuota. Aunque el dato supone un retroceso de 4 puntos respecto al éxito de la semana anterior, la película volvió a ser suficiente para mantener el liderazgo en una noche marcada por los descensos generalizados.
Mientras tanto, Telecinco optó por repetir su estrategia del doble debate, una fórmula que no termina de asentarse en audiencia. La velada comenzó con una nueva entrega del encuentro dedicado a ‘La isla de las tentaciones’, que esta vez se quedó en un 7,5%. A continuación, ‘Gran Hermano: El debate’ trató de mejorar ese arrastre, pero terminó firmando un 9,3%, situándose por debajo de la barrera psicológica del 10% en su segunda semana consecutiva.
El tercer vértice del domingo lo ocupó Antena 3 con ‘Una nueva vida’, que resistió mejor que sus rivales, aunque también se vio afectada por la floja noche general. La ficción turca anotó un 11,1%, consolidándose como la segunda opción más vista y manteniendo un rendimiento mucho más estable que el del reality de Telecinco. Fuera del tridente principal, en Cuatro, ‘Cuarto milenio’ vivió una de sus mejores noches recientes al escalar hasta un 7,5%, mientras que ‘Salvados’ bajó a un 5,9%.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Misión hostil”: 1.385.000 (12,2%)
Cine “El maestro del agua”: 499.000 (9,5%)
Antena 3
Una nueva vida: 938.000 (11,1%)
Telecinco
El debate de las tentaciones: 942.000 (7,5%)
Gran hermano: El debate: 567.000 (9,3%)
laSexta
Salvados: 768.000 (5,9%)
Salvados: 510.000 (4,7%)
Salvados: 202.000 (3,2%)
Cuatro
Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 555.000 (4,3%)
Cuarto milenio: 775.000 (7,5%)
La 2
Imprescindibles: 204.000 (1,6%)
Al cielo con ella: 457.000 (3,6%)
Versión española “Fatum”: 256.000 (3%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “Misterio en Saint-Tropez”: 113.000 (5,5%)
Antena 3
Una nueva vida: 177.000 (7,7%)
laSexta
Salvados: 75.000 (2,4%)
Cuatro
Cuarto milenio: 257.000 (7,4%)
Fútbol americano: NFL “Los Angeles Rams – Tampa Bay Buccaneers”: 134.000 (8,5%)
La 2
La confesión del diablo: 43.000 (1,5%)
Cine “El amigo de todos”: 25.000 (1,6%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “Sissi”: 1.046.000 (10,8%)
Sesión de tarde 2 “Sissi emperatriz”: 1.202.000 (12,4%)
Sesión de tarde 3 “El destino de Sissi”: 1.405.000 (13%)
Antena 3
Multicine “Navidad por contrato”: 1.060.000 (10,9%)
Multicine 2 “Un refugio por Navidad”: 965.000 (9,9%)
Multicine 3 “Navidad a la vuelta de la esquina”: 949.000 (8,8%)
Telecinco
Fiesta: 829.000 (8,4%)
Agárrate al sillón: 818.000 (7,3%)
laSexta
La Roca: 499.000 (5,1%)
Cuatro
Home Cinema "Harry Potter y la cámara secreta": 651.000 (6,7%)
Home Cinema 2 “Hansel y Gretel: Cazadores de brujas”: 525.000 (5,2%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 340.000 (3,6%)
Grandes documentales: 171.000 (1,8%)
Se hace lo que se puede: 83.000 (0,9%)
Documentales de La 2: 144.000 (1,4%)
Beatus ille: 169.000 (1,6%)
Ciberdelitos: 169.000 (1,5%)
Viajar en tren: 276.000 (2,4%)
MAÑANA
La 1
Plano general: 45.000 (7,9%)
Agrosfera: 62.000 (9,7%)
Vuelvo a empezar: 259.000 (8,8%)
Hasta el fin del mundo: 292.000 (7,9%)
D Corazón: 549.000 (8,8%)
Antena 3
Pelopicopata: 16.000 (2,5%)
Los más…: 61.000 (3,9%)
Los más…: 101.000 (3%)
Juego de pelotas: 158.000 (4,3%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 312.000 (7,2%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 527.000 (10,8%)
La ruleta de la suerte: 1.186.000 (16,7%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 76.000 (4,9%)
Got Talent España: 277.000 (8,1%)
¡Vaya fama!: 413.000 (6,6%)
laSexta
Equipo de investigación: 26.000 (3,2%)
Aruser@s weekend: 203.000 (10%)
Equipo de investigación: 212.000 (6,2%)
Equipo de investigación: 213.000 (5,7%)
Equipo de investigación: 288.000 (6,2%)
Cuatro
¡Toma salami!: 17.000 (2,5%)
¡Toma salami!: 40.000 (4,3%)
Volando voy: 157.000 (9,5%)
Volando voy: 308.000 (9,6%)
Viajeros Cuatro: 292.000 (8,1%)
Viajeros Cuatro: 385.000 (8,4%)
La 2
Universo UNED: 23.000 (4%)
Las siete maravillas del mundo antiguo: 21.000 (2,5%)
Los conciertos de La 2: 16.000 (1,3%)
Medina: 21.000 (1,1%)
Buenas noticias TV: 21.000 (1%)
Shalom: 24.000 (1%)
Últimas preguntas: 34.000 (1,2%)
El día del señor: 170.000 (5%)
Pueblo de Dios: 120.000 (3,4%)
Saber vivir: 80.000 (2,2%)
Zoom tendencias: 96.000 (2,3%)
Flash moda: 69.000 (1,5%)
El escarabajo verde: 73.000 (1,4%)
¡Qué animal!: 119.000 (1,9%)
¡Qué animal!: 93.000 (1,3%)
Saber y ganar: Fin de semana: 84.000 (0,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.052.000 (22%)
Telediario 1: 1.232.000 (13,1%)
Noticias Cuatro 1: 608.000 (8,8%)
laSexta Noticias 14h: 564.000 (8,2%)
Informativos Telecinco 15h: 732.000 (7,9%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.727.000 (13,7%)
Telediario 2: 1.593.000 (12,6%)
laSexta Noticias 20h: 966.000 (8,7%)
Informativos Telecinco 21h: 934.000 (7,5%)
Noticias Cuatro 2: 627.000 (5,6%)
RANKING
Diario: La 1 (11,2%), Antena 3 (10,6%), Telecinco (7,6%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,4%), La 2 (2,3%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,4%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
