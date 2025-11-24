Nueva etapa
Sonia Madoc rompe su silencio tras la separación de Sonia y Selena y desvela toda la verdad sobre la ruptura
La cantante aclara en ‘Fiesta’ los motivos del final definitivo con Selena y desmiente cualquier polémica entre ambas.
Sonia Madoc regresó este sábado a ‘Fiesta’ para explicar en primera persona qué ha ocurrido realmente con la separación definitiva del dúo Sonia y Selena. Una semana después de que Ómar Suárez destapase la ruptura, la artista dejó claro que el proyecto conjunto llevaba años cerrado y que su unión reciente solo respondió a un reencuentro puntual para fans: “El dúo acabó en el 2001”, afirmó con rotundidad. Según explicó, retomó el binomio únicamente para el ‘Benidorm Fest’, pero su intención siempre fue continuar su carrera en solitario.
La cantante aseguró que la decisión no debería haber generado ningún escándalo: “Tuvimos un reencuentro para el ‘Benidorm Fest’ y para los fans. Una vez acabadas todas las actividades, yo retomo mi carrera en solitario”. Sonia reveló que comunicó a Selena su postura “el 10 de abril”, dejando constancia por escrito. Por eso, le sorprendió especialmente que su excompañera se sintiera molesta o insinuara que se había quedado “tirada”: “Estoy flipando porque se lo dejé por escrito el 10 de abril. Yo soy una tía muy honesta, muy transparente y la verdad solo tiene un camino”.
Durante la conversación con Emma García, Sonia insistió en que entre ambas nunca hubo una amistad, sino una relación profesional: “Yo no tengo ningún problema, lo único que quiero es tener esa libertad”. Aunque reconoció que ciertos comentarios le han dolido, también dejó claro que su prioridad actual es centrarse en su música: “Necesito ser libre y volver a ser yo”. La artista recordó además que, tras un problema de salud el pasado verano, tomó varias decisiones importantes sobre su futuro.
En cuanto a la posibilidad de un nuevo reencuentro sobre los escenarios, Sonia no cerró la puerta del todo, aunque sí la del estudio: “Somos leyenda y estaremos toda la vida, pero no voy a hacer más canciones juntas… Hoy por hoy no puedes decir nunca”. Y, con humor, respondió a la broma de Emma García sobre una “colaboración con Angy”: “Todo hubiera sido más fácil que se me hubiera dejado fluir en mi carrera en solitario. Yo soy una artista independiente, hago una música en la que creo”.
- Detectada una nueva ciberestafa que roba datos bancarios suplantando una aplicación de gestión de aparcamiento
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Telefónica ‘corona’ al Atleti con una pantalla circular de última generación de 2.000 metros cuadrados en lo más alto del estadio
- David Bustamante lanza su primer anti-villancico para los fans del Grinch: 'Me pareció divertido darle la vuelta al típico villancico
- La defensa de González Amador, pendiente de si la sentencia del fiscal general servirá para anular las causas que lo llevan al banquillo
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención