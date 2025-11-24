Sonia Madoc rompe su silencio tras la separación de Sonia y Selena y desvela toda la verdad sobre la ruptura

Sonia Madoc regresó este sábado a ‘Fiesta’ para explicar en primera persona qué ha ocurrido realmente con la separación definitiva del dúo Sonia y Selena. Una semana después de que Ómar Suárez destapase la ruptura, la artista dejó claro que el proyecto conjunto llevaba años cerrado y que su unión reciente solo respondió a un reencuentro puntual para fans: “El dúo acabó en el 2001”, afirmó con rotundidad. Según explicó, retomó el binomio únicamente para el ‘Benidorm Fest’, pero su intención siempre fue continuar su carrera en solitario.

La cantante aseguró que la decisión no debería haber generado ningún escándalo: “Tuvimos un reencuentro para el ‘Benidorm Fest’ y para los fans. Una vez acabadas todas las actividades, yo retomo mi carrera en solitario”. Sonia reveló que comunicó a Selena su postura “el 10 de abril”, dejando constancia por escrito. Por eso, le sorprendió especialmente que su excompañera se sintiera molesta o insinuara que se había quedado “tirada”: “Estoy flipando porque se lo dejé por escrito el 10 de abril. Yo soy una tía muy honesta, muy transparente y la verdad solo tiene un camino”.

Durante la conversación con Emma García, Sonia insistió en que entre ambas nunca hubo una amistad, sino una relación profesional: “Yo no tengo ningún problema, lo único que quiero es tener esa libertad”. Aunque reconoció que ciertos comentarios le han dolido, también dejó claro que su prioridad actual es centrarse en su música: “Necesito ser libre y volver a ser yo”. La artista recordó además que, tras un problema de salud el pasado verano, tomó varias decisiones importantes sobre su futuro.

En cuanto a la posibilidad de un nuevo reencuentro sobre los escenarios, Sonia no cerró la puerta del todo, aunque sí la del estudio: “Somos leyenda y estaremos toda la vida, pero no voy a hacer más canciones juntas… Hoy por hoy no puedes decir nunca”. Y, con humor, respondió a la broma de Emma García sobre una “colaboración con Angy”: “Todo hubiera sido más fácil que se me hubiera dejado fluir en mi carrera en solitario. Yo soy una artista independiente, hago una música en la que creo”.