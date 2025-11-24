Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan del Val carga contra Ayuso en ‘La Roca’ tras su polémica comparecencia sobre el fiscal general del Estado: “Es lamentable”

El escritor critica duramente las palabras de la presidenta madrileña tras la condena que se hizo pública en los últimos días.

Juan del Val carga contra Ayuso en 'La Roca'

Juan del Val carga contra Ayuso en 'La Roca' / laSexta

Carlos Merenciano

Madrid
La emisión de 'La Roca' de este sábado dejó una de las reacciones más firmes de Juan del Val en las últimas semanas. El programa recogió primero varios fragmentos de la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid celebró la condena del fiscal general del Estado y volvió a cargar contra Pedro Sánchez. A partir de ahí, el escritor ofreció su análisis, que no pasó desapercibido.

En el vídeo mostrado, Ayuso aseguraba que “no es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez, quien se ha sentado en el banquillo de los acusados”, y acusaba al presidente del Gobierno de haber borrado “todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial”. También calificaba lo sucedido como un episodio “propio de una dictadura” y relacionaba la fecha de la resolución —20 de noviembre— con un supuesto “segundo 20N”, en un mensaje en el que llamaba a “replantearse la idea de una nueva transición”.

Tras estas palabras, Juan del Val tomó la palabra en el plató y se mostró tajante desde el primer momento: “Lo de Ayuso es lamentable”. El colaborador cuestionó la lectura que la presidenta hacía del caso, asegurando que su explicación resulta “incomprensible”. Según señaló, se está planteando como un triunfo judicial algo que no lo es, y añadió: “Es decir que sale de este juicio beneficiado o indemne González Amador es confundir premeditadamente a la gente”.

El escritor insistió además en que la denuncia por supuesta vulneración de derechos que Ayuso esgrime “es perfectamente compatible con que luego sea condenado por fraude fiscal, que por cierto no pinta muy bien”. En su reflexión final, Del Val amplió su crítica al tono utilizado por la presidenta: “Esto no es propio de una dictadura, sino todo lo contrario. Se ha condenado a alguien relacionadísimo con el poder y estas cosas no pasan en una dictadura”, remató, subrayando que la comparecencia le “parece lamentable”.

