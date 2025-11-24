Expulsión sorpresa en ‘GH 20’: Lorena abandona la casa tras una noche de maletas exprés y nominaciones a la cara

El tercer debate de 'Gran Hermano 20' dejó una de las noches más tensas de la edición después de que Ion Aramendi avisara nada más empezar: “Esta noche serán uno menos porque hay expulsión y nominaciones a la cara”. Con el formato aún lejos de los datos que Telecinco esperaba, el reality decidió adelantar una expulsión al domingo, sin esperar a la habitual gala de los jueves, en un movimiento que podría marcar el ritmo de las próximas semanas.

Los nominados de la semana—Belén, Aquilino, Lorena, Cristian, Desirée y Yoon—quedaron desconcertados al escuchar al presentador anunciar: “Tenéis 10 minutos para hacer las maletas porque esta noche hay expulsión”. Entre gestos de sorpresa y despedidas rápidas, todos se dirigieron a la sala para conocer la decisión del público.

Cristian fue el primer salvado de la noche, seguido por Aquilino y Desirée. El desenlace quedó entre Joon, Belén y Lorena, pero finalmente Aramendi comunicó el veredicto: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Lorena”. La concursante asumió la salida con deportividad: “Si la audiencia no me quiere ver no pasa nada y si la vida tiene otros planes para mí no pasa nada. Estoy contenta con la experiencia que he vivido”.

Ya en plató, Lorena explicó su discreto paso por la convivencia: “Creo que me abrumó la situación… ahora estaba siendo yo y me da pena porque me ha faltado tiempo para disfrutar la experiencia”. También afirmó haberse sentido injustamente nominada el jueves: “Fue injusto que yo saliese y me callé. No quise vender a Almudena en directo”.

Tras revisar las nominaciones, quedó claro que varios compañeros responsabilizaron a Almudena de la salida de Lorena y decidieron darle puntos. Así, la nueva lista de nominados queda formada por Patricia, Almudena, José Manuel y Paula. Antes de despedirse definitivamente, Lorena conectó por última vez con sus compañeros: “Estoy encantada de haberos conocido a todos. Almudena no te guardo rencor, ha sido un error”.