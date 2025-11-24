Noche agitada
Expulsión sorpresa en ‘GH 20’: Lorena abandona la casa tras una noche de maletas exprés y nominaciones a la cara
El debate de Ion Aramendi acelera el ritmo del reality con una salida inesperada y una nueva tanda de nominados.
El tercer debate de 'Gran Hermano 20' dejó una de las noches más tensas de la edición después de que Ion Aramendi avisara nada más empezar: “Esta noche serán uno menos porque hay expulsión y nominaciones a la cara”. Con el formato aún lejos de los datos que Telecinco esperaba, el reality decidió adelantar una expulsión al domingo, sin esperar a la habitual gala de los jueves, en un movimiento que podría marcar el ritmo de las próximas semanas.
Los nominados de la semana—Belén, Aquilino, Lorena, Cristian, Desirée y Yoon—quedaron desconcertados al escuchar al presentador anunciar: “Tenéis 10 minutos para hacer las maletas porque esta noche hay expulsión”. Entre gestos de sorpresa y despedidas rápidas, todos se dirigieron a la sala para conocer la decisión del público.
Cristian fue el primer salvado de la noche, seguido por Aquilino y Desirée. El desenlace quedó entre Joon, Belén y Lorena, pero finalmente Aramendi comunicó el veredicto: “La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Lorena”. La concursante asumió la salida con deportividad: “Si la audiencia no me quiere ver no pasa nada y si la vida tiene otros planes para mí no pasa nada. Estoy contenta con la experiencia que he vivido”.
Ya en plató, Lorena explicó su discreto paso por la convivencia: “Creo que me abrumó la situación… ahora estaba siendo yo y me da pena porque me ha faltado tiempo para disfrutar la experiencia”. También afirmó haberse sentido injustamente nominada el jueves: “Fue injusto que yo saliese y me callé. No quise vender a Almudena en directo”.
Tras revisar las nominaciones, quedó claro que varios compañeros responsabilizaron a Almudena de la salida de Lorena y decidieron darle puntos. Así, la nueva lista de nominados queda formada por Patricia, Almudena, José Manuel y Paula. Antes de despedirse definitivamente, Lorena conectó por última vez con sus compañeros: “Estoy encantada de haberos conocido a todos. Almudena no te guardo rencor, ha sido un error”.
