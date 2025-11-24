Políticos
Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
El ex ministro clama contra la vigilancia "estática" de su domicilio
José Luis Ábalos sigue en tela de juicio por su presunta corrupción cuando era Secretario de Organización del PSOE y Ministro de Transportes y hoy ha querido denunciar a los medios de comunicación que se dedican a vigilar ininterrumpidamente su domicilio.
"Desde primera hora de la mañana hay apostado frente a mi domicilio un vehículo de #Atresmedia con una reportera y un cámara. Son ya unos habituales, llevan ahí varios días", se quejaba el político en redes.
"Esta mañana han tenido oportunidad de dirigirse a mi hasta en dos ocasiones, pero al parecer su labor informativa no ha terminado y se dedican a la vigilancia estática de mi vivienda y de mis movimientos. Por cierto, el vehículo está estacionado ilegalmente sobre la acera de la calle", el ex del PSOE.
