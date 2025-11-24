Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal

José Luis Ábalos sigue en tela de juicio por su presunta corrupción cuando era Secretario de Organización del PSOE y Ministro de Transportes y hoy ha querido denunciar a los medios de comunicación que se dedican a vigilar ininterrumpidamente su domicilio.

"Desde primera hora de la mañana hay apostado frente a mi domicilio un vehículo de #Atresmedia con una reportera y un cámara. Son ya unos habituales, llevan ahí varios días", se quejaba el político en redes.

"Esta mañana han tenido oportunidad de dirigirse a mi hasta en dos ocasiones, pero al parecer su labor informativa no ha terminado y se dedican a la vigilancia estática de mi vivienda y de mis movimientos. Por cierto, el vehículo está estacionado ilegalmente sobre la acera de la calle", el ex del PSOE.