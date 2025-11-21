Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruce de reproches

Xabier Fortes responde contundentemente a Carmen Sastre, después de la acusación de haber enchufado a su hijo en TVE

La exdirectiva acusó al presentador de favorecer a su hijo en la cadena pública y Fortes replicó con un mensaje demoledor en redes.

Xabier Fortes y Carmen Sastre

Xabier Fortes y Carmen Sastre / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un nuevo encontronazo entre figuras vinculadas a RTVE ha estallado en redes sociales después de que Carmen Sastre, exdirectora de Contenidos de la corporación, señalara públicamente a Xabier Fortes por la presencia de su hijo en el Canal 24 horas. “El hijo de ⁦Xabier Fortes ya está colocado en TVE. Aquí en un directo en el canal 24 horas. Me dicen que está contratado hasta que salga la oposición (le da puntos). Curioso que tenga colocado al hijo quien criticaba las familias en TVE. Yo no coloqué a mi hija cuando era directiva”, escribió Sastre.

Las palabras no tardaron en generar una contundente reacción del presentador, que respondió con un mensaje muy directo dirigido a la exresponsable. “Hay gente mala, ruin, miserable,...y luego está Carmen Sastre. Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas. Las oposiciones ni siquiera se han convocado. Hay que ser tan tóxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre”, expuso Fortes en su mensaje.

El periodista también recordó episodios pasados que afectaron a Sastre durante su etapa en RTVE. “Yo nunca hablé de ningún familiar tuyo en TVE (y había motivos para hacerlo), me bastaba con conocer cómo presionabas a los periodistas para que siguiesen los argumentarios que te enviaba un Partido Político todas las mañanas y elaborar las informaciones del telediario. Por eso te acabarían cesando. Encima eras tan torpe que ni siquiera borraste el logo de ese Partido Político. Como diría el poeta, 'mala gente que va apestando la tierra'”, añadió.

El cruce de mensajes ha reabierto en redes el debate sobre las prácticas laborales en la corporación pública. Numerosos usuarios han recordado a Sastre su polémico nombramiento de 2016, cuando su hermana, María José Sastre, fue contratada como editora del Telediario con apenas dos años de experiencia. En aquel momento, el Consejo de RTVE emitió un comunicado en el que afirmaba: “Creemos firmemente que su relación familiar con Carmen Sastre, Directora de Contenidos, no es ajena a su contratación y a su rápida e injustificada progresión en la empresa”.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
  2. CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
  3. ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
  4. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  5. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
  6. Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
  7. Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
  8. La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades

Xabier Fortes responde contundentemente a Carmen Sastre, después de la acusación de haber enchufado a su hijo en TVE

Xabier Fortes responde contundentemente a Carmen Sastre, después de la acusación de haber enchufado a su hijo en TVE

IAG, dueña de Iberia, hace oficial su interés por la portuguesa TAP

IAG, dueña de Iberia, hace oficial su interés por la portuguesa TAP

El PP cree que Sánchez indultará al fiscal general del Estado: "Está construyendo la pedagogía para hacerlo"

El PP cree que Sánchez indultará al fiscal general del Estado: "Está construyendo la pedagogía para hacerlo"

Preacuerdo en el ERE de Magneti Marelli de Santpedor: Los despidos bajan a 49 y saldrán con 40 días por año trabajado

Preacuerdo en el ERE de Magneti Marelli de Santpedor: Los despidos bajan a 49 y saldrán con 40 días por año trabajado

El rey aboga por el método de la Transición en estos tiempos de "crispación y desacuerdo"

Cupra Formentor VZ5 2026, para los que buscan algo más que potencia

Cupra Formentor VZ5 2026, para los que buscan algo más que potencia

Estreno de la quinta temporada de Stanger Things: todos los detalles, fechas y cuánto duran los capítulos

Estreno de la quinta temporada de Stanger Things: todos los detalles, fechas y cuánto duran los capítulos

Sonia Bermúdez mantiene su selección para ganar la Nations League con alguna sorpresa

Sonia Bermúdez mantiene su selección para ganar la Nations League con alguna sorpresa