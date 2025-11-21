Xabier Fortes responde contundentemente a Carmen Sastre, después de la acusación de haber enchufado a su hijo en TVE

Un nuevo encontronazo entre figuras vinculadas a RTVE ha estallado en redes sociales después de que Carmen Sastre, exdirectora de Contenidos de la corporación, señalara públicamente a Xabier Fortes por la presencia de su hijo en el Canal 24 horas. “El hijo de ⁦Xabier Fortes ya está colocado en TVE. Aquí en un directo en el canal 24 horas. Me dicen que está contratado hasta que salga la oposición (le da puntos). Curioso que tenga colocado al hijo quien criticaba las familias en TVE. Yo no coloqué a mi hija cuando era directiva”, escribió Sastre.

Las palabras no tardaron en generar una contundente reacción del presentador, que respondió con un mensaje muy directo dirigido a la exresponsable. “Hay gente mala, ruin, miserable,...y luego está Carmen Sastre. Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas. Las oposiciones ni siquiera se han convocado. Hay que ser tan tóxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre”, expuso Fortes en su mensaje.

El periodista también recordó episodios pasados que afectaron a Sastre durante su etapa en RTVE. “Yo nunca hablé de ningún familiar tuyo en TVE (y había motivos para hacerlo), me bastaba con conocer cómo presionabas a los periodistas para que siguiesen los argumentarios que te enviaba un Partido Político todas las mañanas y elaborar las informaciones del telediario. Por eso te acabarían cesando. Encima eras tan torpe que ni siquiera borraste el logo de ese Partido Político. Como diría el poeta, 'mala gente que va apestando la tierra'”, añadió.

El cruce de mensajes ha reabierto en redes el debate sobre las prácticas laborales en la corporación pública. Numerosos usuarios han recordado a Sastre su polémico nombramiento de 2016, cuando su hermana, María José Sastre, fue contratada como editora del Telediario con apenas dos años de experiencia. En aquel momento, el Consejo de RTVE emitió un comunicado en el que afirmaba: “Creemos firmemente que su relación familiar con Carmen Sastre, Directora de Contenidos, no es ajena a su contratación y a su rápida e injustificada progresión en la empresa”.