Movistar Plus+ se asegura la Champions hasta 2031 y RTVE seguirá emitiendo la final en abierto

Movistar Plus+ seguirá siendo la casa de la UEFA Champions League en España hasta, como mínimo, 2031. Telefónica ha asegurado en exclusiva los derechos de la máxima competición europea para las temporadas que van de 2027/2028 a 2030/2031. La adjudicación, comunicada a la CNMC, asciende a 1.464 millones de euros, unos 366 millones por cada temporada, y es provisional a la espera de la firma final con UEFA en los próximos días.

El nuevo contrato implica un desembolso mayor que el anterior acuerdo firmado en 2023, en el que Movistar se hizo con tres temporadas por 960 millones (320 millones por campaña). El incremento responde al valor añadido del actual formato de Champions, implantado desde 2024/2025, con más equipos, más partidos y un calendario ampliado que aumenta su potencial comercial.

RTVE, aliada habitual de Telefónica en la emisión en abierto, también sale reforzada con este movimiento. La corporación ha garantizado la retransmisión de la final de la Champions durante las próximas seis temporadas, manteniendo un evento que ya forma parte del catálogo deportivo de La 1 junto al Mundial 2026, la Eurocopa 2028, los partidos de la Selección y la Copa del Rey.

Con este golpe sobre la mesa, Movistar Plus+ consolida el que sigue siendo su mayor activo en el terreno deportivo, en un periodo en el que ha perdido competiciones históricas como la NBA, la NFL o la ACB, además de la Fórmula 1 y MotoGP en años previos. De su cartera actual continúan LaLiga —cuyos derechos comparte con DAZN hasta 2027— y la Euroliga, pendiente de renovación ante la futura llegada de NBA Europa en 2027.