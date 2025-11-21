Audiencias 20/11/2025
‘Futuro imperfecto’ llega a máximo de temporada mientras ‘Gran Hermano’ firma su dato más discreto
El programa de Andreu Buenafuente deja atrás al reality de Telecinco, que vuelve a descender.
La noche del jueves dejó un cambio claro en el liderazgo televisivo. ‘Futuro imperfecto’ vivió su mejor jornada desde el inicio de temporada y se colocó en cabeza con un 14,3% y 1.056.000 espectadores. El formato de Andreu Buenafuente continúa afianzando su posición en el prime time de La 1, donde ya lleva varias semanas en tendencia ascendente. En contraste, ‘Gran Hermano’ sigue sin estabilizar sus datos y se quedó en un 11,3% con 636.000 espectadores en su gala principal.
El access prime time volvió a ser terreno de máxima competencia. ‘El hormiguero’ se impuso a ‘La revuelta’ por un estrecho margen, con un 15,6% frente al 14,6% del formato de La 1, que aun así creció +1,9 puntos respecto a la semana anterior gracias a la visita de Alejandro Sanz. Tras esa franja, ‘La encrucijada’ bajó a un 8,4%, mientras que ‘Horizonte’ superó el doble dígito con un 10,3% y mejoró su rendimiento.
En laSexta, ‘El intermedio’ logró su mejor registro de la temporada tanto en cuota como en espectadores, superando el millón y consolidándose como tercera opción de su franja. Ya en el prime time, el especial de Franco de ‘Equipo de investigación’ descendió ligeramente y firmó un 5,7%, manteniendo su rendimiento habitual en la cadena.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.810.000 (14,6%)
Futuro imperfecto: 1.056.000 (14,3%)
Antena 3
El hormiguero: 1.931.000 (15,6%)
La encrucijada: 615.000 (8,4%)
Telecinco
Gran hermano express: 781.000 (6,3%)
Gran hermano: 636.000 (11,3%)
laSexta
laSexta clave: 586.000 (5%)
El intermedio: 1.058.000 (8,4%)
Equipo de investigación: 528.000 (5,7%)
Cuatro
First dates: 865.000 (7,1%)
First dates: 915.000 (7,3%)
Horizonte: 618.000 (10,3%)
La 2
Cifras y letras: 562.000 (2,8%)
Cifras y letras: 865.000 (4,5%)
El cine de La 2 “The quiet girl”: 316.000 (2,8%)
Cine “Mientras dure la guerra”: 117.000 (2,1%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 253.000 (8,1%)
Futuro imperfecto: 135.000 (8,3%)
Antena 3
La encrucijada: 449.000 (11,4%)
La encrucijada: 93.000 (4,3%)
laSexta
Equipo de investigación: 197.000 (3,7%)
Equipo de investigación: 102.000 (3,9%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 138.000 (7,8%)
La 2
Conciertos Radio 3: 35.000 (1,2%)
Mi casa flotante: 26.000 (1,4%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 914.000 (11,5%)
Valle Salvaje: 825.000 (11,1%)
La promesa: 948.000 (11,7%)
Malas lenguas: 1.198.000 (13%)
Aquí la Tierra: 1.466.000 (13,9%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.136.000 (13,7%)
Y ahora, Sonsoles: 803.000 (10,1%)
Pasapalabra: 2.139.000 (20,5%)
Telecinco
El tiempo justo: 719.000 (9,3%)
El diario de Jorge: 882.000 (10,9%)
Agárrate al sillón: 752.000 (7,4%)
laSexta
Zapeando: 397.000 (4,9%)
Más vale tarde: 490.000 (6,2%)
Cuatro
Todo es mentira: 507.000 (6,4%)
Lo sabe, no lo sabe: 414.000 (5%)
La 2
Saber y ganar: 615.000 (7%)
Grandes documentales: 306.000 (3,9%)
Malas lenguas: 573.000 (7,4%)
Mi casa flotante: 175.000 (1,9%)
Escapadas extraordinarias: 168.000 (1,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 394.000 (20,2%)
Mañaneros 360: 501.000 (16,5%)
Mañaneros 360: 1.081.000 (13,8%)
Antena 3
Espejo público: 283.000 (11,1%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 776.000 (16%)
La ruleta de la suerte: 1.582.000 (22%)
Telecinco
La mirada crítica: 145.000 (8,4%)
El programa de AR: 302.000 (12%)
Vamos a ver: 585.000 (9,4%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 198.000 (13,8%)
Aruser@s: 312.000 (14,3%)
Al rojo vivo: 317.000 (9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 10.000 (0,7%)
Alerta cobra: 16.000 (0,9%)
Alerta cobra: 36.000 (1,9%)
Alerta cobra: 83.000 (3,7%)
En boca de todos: 203.000 (6,6%)
La 2
Zoom tendencias: 16.000 (1,7%)
Zoom tendencias: 15.000 (1,1%)
El círculo mágico del arrecife: 18.000 (1%)
Saber vivir: 13.000 (0,7%)
Aquí hay trabajo: 11.000 (0,5%)
La aventura del saber: 19.000 (0,8%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 30.000 (1,3%)
Culturas 2: 33.000 (1,3%)
El western de La 2 “Dodge, ciudad sin ley”: 120.000 (3,5%)
El cazador: 109.000 (1,7%)
Saber y ganar: 227.000 (2,5%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.118.000 (22,9%)
Telediario 1: 1.464.000 (15,9%)
Informativos Telecinco 15h: 832.000 (9%)
laSexta Noticias 14h: 608.000 (7,7%)
Noticias Cuatro 1: 409.000 (5,9%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.386.000 (20%)
Telediario 2: 1.634.000 (13,8%)
laSexta Noticias 20h: 731.000 (7,4%)
Informativos Telecinco 21h: 790.000 (6,7%)
Noticias Cuatro 2: 521.000 (5,3%)
Matinal
Telediario matinal: 120.000 (15,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 151.000 (12,6%)
El Matinal (Telecinco): 120.000 (9,6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (13,6%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,6%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,7%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,6%), Telecinco (9%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).
