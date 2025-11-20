Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa 9

Gilbert recibe un severo castigo por su huida en 'La isla de las tentaciones': "Estás expulsado"

Así ha reaccionado Gilbert al conocer las consecuencias de haberse ido a 'Villa Playa' en la primera hoguera

'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
'La isla de las tentaciones 9' vivió anoche la hoguera de los chicos en 'Villa Playa', pero uno de los protagonistas no puedo presenciar la hoguera porque Sandra Barneda se lo impidió.

La presentadora comenzó la hoguera dirigiéndose a Gilbert para comunicarle la sanción por su huida en la anterior hoguera: "Que una de las parejas haya caído en la tentación es muy difícil de sostener, pero la tristeza, la rabia, la decepción... todo eso no puede justificar cualquier comportamiento jamás y menos aquí que, como os dije, es un lugar sagrado".

"Os lo digo a todos, pero especialmente a ti, ha llegado el momento de conocer las consecuencias de sus actos", ha añadido Barneda. "Gilbert, desde este momento estás expulsado de la hoguera. Tu comportamiento, no solo no termine ver imágenes de Claudia, sino que no te permite estar en esta valiosa ceremonia. Necesito que abandones ahora mismo la hoguera".

"Os pido, por favor, que si os ponen imágenes que las veáis y luego me lo contáis, pero verlo porque lo necesito saber, en serio os lo digo", suplicaba Gilbert. "La hoguera no ha terminado todavía, es el turno de Gilbert y aunque no esté hay imágenes de Claudia para vosotros", comentaba Sandra Barneda al resto de sus compañeros.

"Nosotros no vamos a tirar la ‘tablet’, lo voy a ver todo y si no abre los ojos se los voy a abrir yo", advertía Darío. En las imágenes, se podía ver cómo Claudia y Gerard mantenían sexo, provocando la reacción de los chicos: "Qué puto asco, pobre Gilbert".

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: esto es lo que tendrás que hacer a partir de ahora para alquilar la vivienda a turistas

El Constitucional avala los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y rechaza que vulneren la capacidad económica

Gemma Cuervo visitó 'La revuelta' para sorprender a Broncano: "No puedo dejaros"

Los mejores restaurantes donde comer huevos en Barcelona

Tita Cervera reivindica su legado ante las afirmaciones de que ha renunciado a su apellido y a su título nobiliario: "Soy la baronesa Thyssen-Bornemisza"

Acuerdo entre PSC y Junts en Tarragona para invertir 11,8 millones en urbanismo, patrimonio y la oficina del catalán

Page prevé elecciones generales en 2026: "Veo a bastante gente de mi partido calentando por la banda"

Violencia sexual, desautorización y encasillamiento: las principales desigualdades de las mujeres en el audiovisual catalán

