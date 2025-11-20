Sarah Santaolalla critica en ‘Directo al grano’ la condena al Fiscal General del Estado: “Nos estamos cargando el Estado de derecho”

El magazine 'Directo al grano' dedicó parte de su emisión de este jueves al análisis de la condena al Fiscal General del Estado, una resolución que ha provocado tensión política y un intenso debate mediático. En ese contexto, la colaboradora Sarah Santaolalla tomó la palabra para expresar su malestar y advertir del impacto que, según su criterio, puede tener este caso en la confianza ciudadana.

Santaolalla abrió su intervención con un mensaje tajante: “Bueno, yo creo que hoy el golpismo judicial ha decidido conmemorar el 20 de noviembre con una condena injusta y sucia, y que la lesión es clara”. La tertuliana situó su análisis en el entorno político madrileño y en la figura de Isabel Díaz Ayuso, afirmando: “Ayuso no se toca, Ayuso es intocable. Cuando se habló de las comisiones que le daba Ayuso a su hermano cayó el líder del Partido Popular, Pablo Casado”.

La colaboradora también apuntó al papel del entorno de la presidenta madrileña en esta situación: “Cuando su novio, un defraudador confeso, se va a sentar en el banquillo, dice que el fiscal general es culpable de algo, de una revelación que no existe, que es un bulo de Miguel Ángel Rodríguez”. Santaolalla calificó la sentencia como un precedente inquietante: “Esto sienta unos precedentes muy duros y muy complejos, que es que se ha caído un fiscal general del Estado, puede caer cualquier ciudadano que se atreva a denunciar los beneficios del clan de Ayuso”.

En su reflexión final, la colaboradora insistió en el efecto que, según su visión, tendrá este fallo en la credibilidad de las instituciones: “Sienta un precedente muy difícil para confiar o volver a confiar en la justicia, si es que quedaba algún tipo de credibilidad”. Cerró su intervención con una frase que resumió todo su posicionamiento: “Queremos pruebas, no ha habido pruebas. Nos estamos cargando el estado de derecho con esta sentencia”.