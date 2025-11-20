Material oculto
NBC sorprende y publica 8 episodios nunca vistos del universo de 'Friends'
Los capítulos inéditos pertenecen a ‘Joey’, el spin-off protagonizado por Matt LeBlanc, y nunca llegaron a emitirse en Estados Unidos.
NBC ha dado un giro inesperado a la historia del universo 'Friends'. Casi dos décadas después de su cancelación, la cadena ha publicado por sorpresa ocho episodios inéditos de 'Joey', el spin-off que Matt LeBlanc protagonizó tras el final de la sitcom más famosa de la televisión. Estas entregas jamás llegaron a emitirse en Estados Unidos después de que la serie fuese retirada precipitadamente de la parrilla en 2006 tras sus bajas audiencias.
Las nuevas entregas se han incorporado al canal oficial de 'Friends' en YouTube, donde NBC comenzó a subir 'Joey' a principios de año. Con esta maniobra, los seguidores de la serie pueden ver por primera vez en su país cómo concluía la historia del entrañable Joey Tribbiani tras su traslado a Los Ángeles, donde trataba de relanzar su carrera interpretativa junto a su hermana Gina y su sobrino Michael.
Estrenada en 2004, 'Joey' arrancó con fuerza heredando el codiciado prime time del jueves en NBC y reuniendo a 18,6 millones de espectadores en su capítulo inicial. Sin embargo, la audiencia fue cayendo a lo largo de la primera temporada —que promedió 10,2 millones— y se desplomó hasta los 7,1 millones en la segunda. La cadena retiró el título en diciembre de 2005 y, tras un breve y fallido regreso en marzo de 2006, decidió cancelarlo definitivamente dejando ocho episodios sin emisión.
Aunque sí se llegaron a ver en algunos países de forma aislada, en Estados Unidos habían permanecido invisibles hasta ahora. La decisión de NBC supone un cierre simbólico para un proyecto que arrastró durante años el peso de ser el heredero de 'Friends' sin conseguir igualar su fenómeno. Con estos capítulos inéditos, los fans completan por fin el mapa del último gran intento por extender el legado de la serie que marcó a toda una generación.
