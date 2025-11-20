Mariló Montero llamó "demonio" a Pedro Sánchez tras ganar 'MasterChef Celebrity': "Ha secuestrado España"

Mariló Montero continúa sus ataques contra el Gobierno. La periodista ganó el lunes la décima edición de 'MasterChef Celebrity' y al día siguiente visitó 'El análisis: Diario de noche', el programa de Antonio Naranjo en Telemadrid. El programa comentó el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y Mariló aprovechó para llamar "demonio" a Pedro Sánchez y acusarle de "secuestrar España".

"Pedro Sánchez, cuando titubea, no se cree ni él su propia mentira porque, como es un mentiroso, siempre habla con convencimiento y aparente solvencia. Pero cuando titubea es que está muy acorralado", comentó la reciente ganadora. "suma de los periodistas de investigación, los investigadores de la UCO, etcétera, son esas olas que tienen que derribar ese muro que ha levantado Sánchez para acabar con este país y el Estado de derecho", prosiguió. "No es ninguna exageración. Es verdad que cuando se crea la Constitución en España la crean hombres de bien que están pensando sin tanta maldad y perversión sobre qué podría ocurrir si un demonio llegara a España para destruir la democracia. Pues ha llegado: tenemos a un demonio que quiere destruir la democracia española".

Además, la colaboradora mostró lo que debía de pasar para que esta situación no se repitiera: "Asegurarnos de que un político no llegue a la política, tras estar toda la vida en un partido, para venir a robar. Tenemos que hacer una auditoría independiente y una prohibición de que puedan alargarse en el Gobierno los políticos que caen en la tentación".

"Ha secuestrado a España y confunde que él no tiene el poder. El poder lo tenemos nosotros", concluyó en su análisis Montero.