Audiencias 19/11/2025

'Hasta el fin del mundo' sube y lidera con su nuevo horario mientras 'El 1%' cae a mínimo histórico

En el access, 'El Hormiguero' lidera frente a 'La revuelta' con más de 3 puntos de ventaja

Redacción Yotele

Madrid
'Hasta el fin del mundo' mejoró anoche respecto al estreno de la semana pasada. El programa de Paula Vázquez lideró con más cuota pese a su menor duración y consiguió un 15,1% y 991.000 espectadores.

En Antena 3, 'El 1%' marca mínimo histórico con un 10,7% y 764.000 seguidores. El concurso de Arturo Valls nota negativamente la competencia de TVE y registra peores datos que en su primera temporada.

En el access, 'El Hormiguero' (16,6%) supera en más de tres puntos a 'La revuelta'(13,2%). Por su parte, 'La isla de las tentaciones' obtuvo un 11,6% y 1.466.000 televidentes.

En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'La agencia' se queda con un 8,3%, 'Cazadores de imágenes' sube hasta un 6,3% y 'Callejeros' se confirmó con un 5,1%.

