Audiencias 19/11/2025
'Hasta el fin del mundo' sube y lidera con su nuevo horario mientras 'El 1%' cae a mínimo histórico
En el access, 'El Hormiguero' lidera frente a 'La revuelta' con más de 3 puntos de ventaja
'Hasta el fin del mundo' mejoró anoche respecto al estreno de la semana pasada. El programa de Paula Vázquez lideró con más cuota pese a su menor duración y consiguió un 15,1% y 991.000 espectadores.
En Antena 3, 'El 1%' marca mínimo histórico con un 10,7% y 764.000 seguidores. El concurso de Arturo Valls nota negativamente la competencia de TVE y registra peores datos que en su primera temporada.
En el access, 'El Hormiguero' (16,6%) supera en más de tres puntos a 'La revuelta'(13,2%). Por su parte, 'La isla de las tentaciones' obtuvo un 11,6% y 1.466.000 televidentes.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'La agencia' se queda con un 8,3%, 'Cazadores de imágenes' sube hasta un 6,3% y 'Callejeros' se confirmó con un 5,1%.
- Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El médico de la 'casa de los horrores', a sus hijas: 'Dime quién te ha desvirgado, puta
- Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
- Los problemas de los profesores con alumnos y familias van al alza: solo el 4% de docentes están 'tranquilos' en clase
- OLA DE FRÍO POLAR | Última hora de la bajada de temperaturas y las nevadas en Catalunya y el resto de España
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda