Esperada vuelta
‘Saber y ganar’ recupera a este mítico concursante dos meses después: vuelve al programa para cumplir su gran promesa
Fer Castro regresa al concurso de La 2 con un objetivo: alcanzar los 100 programas tras su sorprendente marcha de septiembre.
‘Saber y ganar’ volvió este jueves a sorprender a sus seguidores con un movimiento que muchos esperaban desde hacía semanas. Fer Castro, uno de los concursantes más carismáticos del concurso de La 2 —y conocido también por su paso por ‘Pasapalabra’ y ‘Cifras y letras’— reapareció en el plató para retomar el concurso justo donde lo dejó. Jordi Hurtado fue el encargado de anunciar su regreso, recordando que el gallego abandonó el programa en septiembre cuando llevaba 92 entregas y estaba a punto de llegar al emblemático número 100.
La vuelta de Fer coincide, además, con la salida temporal de otra de las participantes, Ana Carné, que no podrá continuar por motivos personales. Hurtado recordó la nueva norma del programa, que solo permite una ausencia con posibilidad de retorno. Para suplir esa baja, el concurso tiró de “viejos conocidos” y volvió a abrir las puertas a Fer Castro, que fue recibido entre aplausos. El concursante respondió a las bromas de Jordi con sentido del humor al explicar dónde había estado: “He estado en Miami preparando el nuevo álbum, preparando la gira por América Latina presentando el nuevo single”, dijo entre risas.
Ahora, la misión de Fer Castro está clara: lograr los 100 programas antes del 1 de diciembre, fecha en la que, si supera todas las pruebas sin ser eliminado, se despedirá de la audiencia como “magnífico” y cumpliendo por fin el reto que dejó pendiente hace dos meses. El propio Jordi le recordó que la norma de la única ausencia ya está consumida: “¿Dispuesto a llegar al 100?”, le preguntó el presentador. “Suena amenazador”, bromeó el concursante. “Suena a realidad”, zanjó Hurtado.
Con este inesperado regreso y la tensión habitual de las pruebas, ‘Saber y ganar’ encara unas semanas clave para sus seguidores, que volverán a acompañar a Fer Castro en su sprint final hacia una cifra que muy pocos han conseguido alcanzar.
