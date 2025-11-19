Estreno invernal
Imanol Arias salta a Netflix con 'Innato', su nueva serie, que ya tiene fecha de estreno
La plataforma estrenará la ficción el próximo 23 de diciembre con el protagonista de 'Cuéntame' y Elena Anaya.
Netflix ya tiene lista su nueva apuesta de suspense para cerrar el año. La plataforma estrenará el 23 de diciembre 'Innato', un thriller psicológico protagonizado por Elena Anaya e Imanol Arias. La serie, compuesta por ocho capítulos de 45 minutos, está producida por Plano a Plano Bilbao e Innato La Serie AIE en asociación con Dynamic Television.
La ficción cuenta con un reparto coral en el que también destacan Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido, Ane Gabarain y Fernando Guallar, junto a intérpretes como Clara Sans, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos y Teo Soler, entre otros. Lino Escalera e Inma Torrente firman la dirección de un proyecto que reúne a guionistas como Enrique Lojo, Pablo Roa, Verónica Marza, Fernando Sancristóbal y Pablo Manchado bajo la coordinación de Fran Carballal.
La historia sigue a Sara, una psicóloga que intenta mantener en secreto su pasado familiar: es hija de Félix Garay, un asesino múltiple conocido como “el asesino del gasoil”. Tras años tratando de rehacer su vida junto a su marido y su hijo adolescente, todo se complica cuando Félix sale de prisión mientras aparece una nueva cadena de crímenes que replica los asesinatos de hace 25 años.
Obligada a enfrentarse a lo que siempre quiso dejar atrás, Sara deberá colaborar con la policía para resolver los nuevos casos sin que su propio mundo se desmorone. Entre tensiones familiares, revelaciones y un peligro creciente, Innatoplantea hasta qué punto el pasado puede condicionar lo que somos.
