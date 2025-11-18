TVE premia a Gemma Nierga y le otorga un nuevo programa en el fin de semana

La 2 estrena este fin de semana ‘Se hace lo que se puede’, un formato que pone el foco en la crianza contemporánea y en los desafíos que afrontan madres y padres. Al frente estará Gemma Nierga, que ejerce como anfitriona de una serie de charlas relajadas en las que se abordan temas que van desde los límites hasta la gestión de las emociones, pasando por el papel de las pantallas o la convivencia entre hermanos.

El programa mostrará la faceta más personal de rostros muy conocidos del cine, la música, el deporte y la televisión. Lorena Castell, Melanie Olivares, Alba Carrillo, Alberto San Juan, Juanma Castaño, Elena Furiase, Anabel Alonso, Edu Soto, Tania Llasera, Jorge Garbajosa, Juan Gómez-Jurado, Julia Varela, Vanesa Lorenzo, El Langui, Pol Espargaró o Pedro García Aguado son algunos de los invitados que compartirán sus aciertos, errores y aprendizajes como padres y también como hijos.

Además del testimonio de estos personajes públicos, ‘Se hace lo que se puede’ incorpora la mirada de especialistas en neuropsicología, pedagogía, psiquiatría, psicología y sexualidad. Entre ellos, Álvaro Bilbao, Míriam Tirado, María Velasco, José Antonio Marina, Alberto Soler o Elena Crespi, que aportarán claves prácticas y explicaciones accesibles para comprender mejor cómo educar en el contexto actual.

La otra pieza fundamental del espacio son los niños y niñas que intervienen en cada entrega para contar, con espontaneidad y honestidad, cómo perciben la convivencia familiar y qué esperan de los adultos. Con esta mezcla de voces, el programa dirigido por Quique Quera plantea una mirada amplia y cercana a la crianza, resumida en su propia filosofía: en cada casa, simplemente, “se hace lo que se puede”.