Noche decisiva
Terremoto en ‘OT 2025’: expulsión inesperada y dos nominados que nadie veía venir
La Academia vivió una noche intensa con expulsión, giro en los favoritos y nuevas nominaciones.
La novena gala de 'Operación Triunfo 2025' dejó varias sacudidas en la Academia. La expulsión de Lucia Casani se convirtió en el momento más comentado de la noche, tras enfrentarse a Guille Toledano en una votación muy clara: el público otorgó al manchego un 67% de apoyo, dejando fuera a la valenciana. La gala, emitida en directo, también puede verse bajo demanda en Prime Video.
El programa arrancó con energía gracias a "Potra salvaje", el número conjunto que los concursantes defendieron junto a Isabel Aaiún. Después llegaron las actuaciones individuales y un alto en el camino para recibir a la artista invitada, Ana Mena, que encendió el plató antes del veredicto de la expulsión. Tras conocer el nombre del eliminado, llegó otro momento clave: Cristina se convirtió en la favorita de la semana con el 27% de los votos, seguida por Claudia Arenas y Guillo Rist.
Las nominaciones se resolvieron con más tensión que nunca. Téyou, Claudia Arenas, Olivia y Guillo Rist fueron los señalados por el jurado. Pero la Academia todavía tenía dos salvaciones por delante: los profesores rescataron a Olivia, mientras que los compañeros apostaron por mantener dentro a Claudia. Así, el programa cerró su Gala 9 con los nuevos nominados: Téyou y Guillo Rist, que se jugarán la permanencia durante los próximos siete días.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- España es una de las economías de la UE que más crece pero sus salarios lo hacen por debajo de la media
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
- Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin