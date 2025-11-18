Nia repite en las Campanadas de TVE desde Canarias: un concursante del Benidorm Fest sustituye a Roberto Herrera

RTVE completará su dispositivo de fin de año con una segunda retransmisión en directo desde Canarias, que llegará una hora después de las Campanadas de la Puerta del Sol. Este año, la cadena apuesta por un formato con la música como eje principal y una pareja de presentadores totalmente renovada: Nia, que suma su cuarta experiencia en esta cita para la cadena pública, y st. Pedro, que debuta tras consolidarse con su segundo puesto en el Benidorm Fest 2024 y poner voz a la sintonía de la serie ‘Valle salvaje’.

La elección supone un cambio significativo en la historia reciente de RTVE Canarias, ya que marca la primera vez desde finales de 2019 que Roberto Herrera no conduce la entrada del año para el archipiélago. Ha sido una labor que el periodista ha desempeñado durante 19 años de manera intermitente, convirtiéndose en una de las caras tradicionales de la Nochevieja en las islas.

La presencia de Nia llega también tras el episodio que protagonizó el pasado año junto a Ana Obregón, cuando la artista aseguró haberse sentido humillada durante la retransmisión desde Canarias. La presentadora respondió entonces lamentando el malestar y asegurando que se había tratado de un “malentendido” y no de una conducta intencionada. A pesar de la tensión mediática que generó aquella noche, RTVE vuelve a confiar en Nia para despedir el año, esta vez al frente del programa.

Nia llega a esta retransmisión después de un año de impulso internacional gracias a su victoria en el Festival de Viña del Mar 2025. st. Pedro, por su parte, continúa afianzándose como una de las voces canarias con mayor proyección, sumando ahora su primer gran directo de Nochevieja en RTVE. La cadena busca con esta dupla una conexión generacional con el público más joven y un sello musical reconocible en un evento seguido cada año por millones de espectadores.

Con esta decisión, RTVE redondea una noche de fin de año en la que Andreu Buenafuente y Silvia Abril conducirán las Campanadas de la Puerta del Sol, mientras Nia y st. Pedro tomarán el relevo desde Canarias. Dos apuestas distintas para una misma celebración que aspira a mantener el liderazgo de audiencia logrado la temporada pasada.