'Masterchef Celebrity' se despide a lo grande coronando a Mariló Montero aunque no gana a 'La isla de las tentaciones' y Javier Ruiz anota liderazgo contundente con 'Mañaneros 360'

La cadena pública se consolida como referente informativo en el día de la declaración de Carlos Mazón en el congreso.

Miguel Torres con Mariló Montero y Javier Ruiz.

Redacción Yotele

Madrid
TVE volvio a vivir este lunes 17 de noviembre un día de gloria, con un excelente resultado en la franja nocturna con la gran final de 'Masterchef Celebrity'. El talent de cocina coronó a Mariló Montero como ganadora ante 856.000 espectadores y un 15,7% de cuota de pantalla. Supone uno de sus datos más altods de la edición, aunque no fue su récord. Y se quedó a una décima del liderazgo, que se quedó 'La idla de las tentaciones' en Telecinco (15,8% y 1.303.000 espectadores). Por su parte, Renacer en Antena 3 se conformó con un 10,7% de share y 804.000 televidentes, mientras que las películas Colombiana y Transporter 2 obtuvieron un 5,8% y un 5,6% en laSexta y Cuatro, respectivamente.

En lo que respecta al daytime, la cadena pública mantiene grandes datos en sus programas diarios de actualidad. En la franja matinal, destacan Javier Ruiz y Adela González en 'Mañaneros 360', que alcanzaron un 19% de cuota de pantalla y 598.000 espectadopres, liderando su franja de manera contundente. Antes, 'La hora de La 1' tuvo un 16% de share. En las cadenas privadas, 'El programa de Ana Rosa' se mantiene en segunda posición (12,5%) frente a 'Espejo Público' (10,7%). 

En la sobremesa, Antena 3 lidera un día más con 'Sueños de libertad' (14,1) frente a 'El tiempo justo' (8,4) y 'Directo al grano' (11,4) y en la tarde, las novelas de La 1 'Valle salvaje' (11,5) y 'La promesa' (12,7) se imponen a 'Y ahora, Sonsoles' (11,1) y 'El diario de Jorge' (9,1). Jesús Cintora también se dispara a uno de sus mejores resultados en La 1 con 'Malas lenguas' (13,2), mientras 'Agárrate al sillón' (8,1) vuelve a su horario habitual tras una semana tras la retirada de 'GH: La vida en directo' por baja audiencia.

'Masterchef Celebrity' se despide a lo grande coronando a Mariló Montero aunque no gana a 'La isla de las tentaciones' y Javier Ruiz anota liderazgo contundente con 'Mañaneros 360'

Los pensionistas cobrarán la paga extra de Navidad en noviembre: fecha de los ingresos en Santander, BBVA, CaixaBank y otros bancos

La UCO detalla las gestiones de la trama de Cerdán con el PSOE de Lambán y Uxue Barcos para lograr una obra para Acciona

El Vallès Oriental reivindica un turismo de ritmo pausado en un encuentro que reúne a 60 empresas

Estas serán las rutas en camper que más triunfarán en 2026

Abyección

Buenafuente y Silvia Abril presentarán las Campanadas en TVE como relevo de Broncano y Lalachus para revalidar liderazgo frente a Pedroche

