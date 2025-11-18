'Masterchef Celebrity' se despide a lo grande coronando a Mariló Montero aunque no gana a 'La isla de las tentaciones' y Javier Ruiz anota liderazgo contundente con 'Mañaneros 360'

TVE volvio a vivir este lunes 17 de noviembre un día de gloria, con un excelente resultado en la franja nocturna con la gran final de 'Masterchef Celebrity'. El talent de cocina coronó a Mariló Montero como ganadora ante 856.000 espectadores y un 15,7% de cuota de pantalla. Supone uno de sus datos más altods de la edición, aunque no fue su récord. Y se quedó a una décima del liderazgo, que se quedó 'La idla de las tentaciones' en Telecinco (15,8% y 1.303.000 espectadores). Por su parte, Renacer en Antena 3 se conformó con un 10,7% de share y 804.000 televidentes, mientras que las películas Colombiana y Transporter 2 obtuvieron un 5,8% y un 5,6% en laSexta y Cuatro, respectivamente.

En lo que respecta al daytime, la cadena pública mantiene grandes datos en sus programas diarios de actualidad. En la franja matinal, destacan Javier Ruiz y Adela González en 'Mañaneros 360', que alcanzaron un 19% de cuota de pantalla y 598.000 espectadopres, liderando su franja de manera contundente. Antes, 'La hora de La 1' tuvo un 16% de share. En las cadenas privadas, 'El programa de Ana Rosa' se mantiene en segunda posición (12,5%) frente a 'Espejo Público' (10,7%).

En la sobremesa, Antena 3 lidera un día más con 'Sueños de libertad' (14,1) frente a 'El tiempo justo' (8,4) y 'Directo al grano' (11,4) y en la tarde, las novelas de La 1 'Valle salvaje' (11,5) y 'La promesa' (12,7) se imponen a 'Y ahora, Sonsoles' (11,1) y 'El diario de Jorge' (9,1). Jesús Cintora también se dispara a uno de sus mejores resultados en La 1 con 'Malas lenguas' (13,2), mientras 'Agárrate al sillón' (8,1) vuelve a su horario habitual tras una semana tras la retirada de 'GH: La vida en directo' por baja audiencia.