Antonio Resines abandona 'Top Chef' por causas médicas, sin llegar a comenzar las grabaciones: Luis Merlo, nuevo concursante como relevo

Cambios importantes en en plantel de concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos'. Finalmente, Antonio Resines no podrá participar en el talent show de repostería de TVE que produce Boxfish TV, tal y como adelantó este portal y confirmó de manera oficial la cadena pública. Según ha conocido en exclusiva YOTELE, el actor ha tenido que causar baja en el último momento por cuestiones médicas que impiden que pueda asistir con normalidad a las grabaciones, que empiezan esta semana.

De esta manera, se cae en el último minuto uno de los grandes nombres del concurso, por causas totalmente ajenas a ambas partes. Sin embargo, la dirección del espacio ha reaccionado con rapidez y ya ha cerrado un acuerdo con Luis Merlo, otro nombre importante del mundo de la escena que será su relevo como concursante. Será su primera vez como participante de un concurso de talento.

El actor, que hoy mismo estrena la temporada número 16 de 'La que se avecina' en Prime Video, compartirá cocinas y utensilios de repostería con otros perfiles mediáticos como Belén Esteban, Natalia Rodríguez, Marina Castaño, Eva Isanta y Mariano Peña.

Alejandro Vergara, Desirée Vila, Ivana Rodríguez, Roi Méndez, Samantha Ballentines y Tote Fernández completan el casting de 'Top Chef: dulces y famosos', el heredero de 'Bake Off: famosos al horno', que se estrenará en la parrilla nocturna de La 1 de TVE en las primeras semanas de 2026.