Antonio Resines abandona 'Top Chef' por causas médicas, sin llegar a comenzar las grabaciones: Luis Merlo, nuevo concursante como relevo

El actor de 'La que se avecina' se estrena por sorpresa como participante en un concurso de talento.

Luis Merlo sustituye a Antonio Resines en 'Top Chef: Dulces y famosos'

Luis Merlo sustituye a Antonio Resines en 'Top Chef: Dulces y famosos' / Redacción Yotele

Ricky García

Ricky García

Madrid
Cambios importantes en en plantel de concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos'. Finalmente, Antonio Resines no podrá participar en el talent show de repostería de TVE que produce Boxfish TV, tal y como adelantó este portal y confirmó de manera oficial la cadena pública. Según ha conocido en exclusiva YOTELE, el actor ha tenido que causar baja en el último momento por cuestiones médicas que impiden que pueda asistir con normalidad a las grabaciones, que empiezan esta semana.

De esta manera, se cae en el último minuto uno de los grandes nombres del concurso, por causas totalmente ajenas a ambas partes. Sin embargo, la dirección del espacio ha reaccionado con rapidez y ya ha cerrado un acuerdo con Luis Merlo, otro nombre importante del mundo de la escena que será su relevo como concursante. Será su primera vez como participante de un concurso de talento.

El actor, que hoy mismo estrena la temporada número 16 de 'La que se avecina' en Prime Video, compartirá cocinas y utensilios de repostería con otros perfiles mediáticos como Belén Esteban, Natalia Rodríguez, Marina Castaño, Eva Isanta y Mariano Peña.

Alejandro Vergara, Desirée Vila, Ivana Rodríguez, Roi Méndez, Samantha Ballentines y Tote Fernández completan el casting de 'Top Chef: dulces y famosos', el heredero de 'Bake Off: famosos al horno', que se estrenará en la parrilla nocturna de La 1 de TVE en las primeras semanas de 2026.

Javier Ambrossi, optimista tras su ruptura con Javier Calvo: "No hay que tenerle miedo a los cambios"

Nia repite en las Campanadas de TVE desde Canarias: un concursante del Benidorm Fest sustituye a Roberto Herrera

Mueren por suicidio asistido las gemelas Kessler, representantes de Eurovisión e iconos de la TV en los años 60

Conmoción en Francia por el asesinato en Marsella de un joven de 20 años hermano de un activista 'antinarco'

'Anatomía de un instante': el primoroso fracaso de Javier Cercas al intentar escribir una novela sobre el 23-F

La UCO reclama al juez Puente que incluya entre las adjudicaciones bajo sospecha la obra de los túneles de Belate

El Congreso de EEUU vota la propuesta para desclasificar todos los archivos del 'caso Epstein'

Polonia responsabiliza a Rusia del sabotaje de la vía ferroviaria clave para la ayuda a Ucrania

