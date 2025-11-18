Exclusiva YOTELE
Antonio Resines abandona 'Top Chef' por causas médicas, sin llegar a comenzar las grabaciones: Luis Merlo, nuevo concursante como relevo
El actor de 'La que se avecina' se estrena por sorpresa como participante en un concurso de talento.
Cambios importantes en en plantel de concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos'. Finalmente, Antonio Resines no podrá participar en el talent show de repostería de TVE que produce Boxfish TV, tal y como adelantó este portal y confirmó de manera oficial la cadena pública. Según ha conocido en exclusiva YOTELE, el actor ha tenido que causar baja en el último momento por cuestiones médicas que impiden que pueda asistir con normalidad a las grabaciones, que empiezan esta semana.
De esta manera, se cae en el último minuto uno de los grandes nombres del concurso, por causas totalmente ajenas a ambas partes. Sin embargo, la dirección del espacio ha reaccionado con rapidez y ya ha cerrado un acuerdo con Luis Merlo, otro nombre importante del mundo de la escena que será su relevo como concursante. Será su primera vez como participante de un concurso de talento.
El actor, que hoy mismo estrena la temporada número 16 de 'La que se avecina' en Prime Video, compartirá cocinas y utensilios de repostería con otros perfiles mediáticos como Belén Esteban, Natalia Rodríguez, Marina Castaño, Eva Isanta y Mariano Peña.
Alejandro Vergara, Desirée Vila, Ivana Rodríguez, Roi Méndez, Samantha Ballentines y Tote Fernández completan el casting de 'Top Chef: dulces y famosos', el heredero de 'Bake Off: famosos al horno', que se estrenará en la parrilla nocturna de La 1 de TVE en las primeras semanas de 2026.
- Protección Civil urge a los catalanes a tener un kit de emergencias en casa para sobrevivir 72 horas
- El empresario que colaboró con 'la fontanera del PSOE': 'García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo
- Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
- La asociación catalana del terrorismo pide al TJUE que se dirija a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre la amnistía de los CDR
- España es una de las economías de la UE que más crece pero sus salarios lo hacen por debajo de la media
- Un nuevo control de camiones en la AP-7 acaba con 33 denuncias, la mayoría por exceso de velocidad
- Más allá de Rosalía, la religión repunta entre los jóvenes: 'Podemos hablar de brotes verdes y de luces
- María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda