Nochevieja
Buenafuente y Silvia Abril presentarán las Campanadas en TVE como relevo de Broncano y Lalachus para revalidar liderazgo frente a Pedroche
Los dos cómicos se ponen al frente del especial de la cadena pública para cambiar de año con los espectadores.
RTVE ha anunciado que Andreu Buenafuente y Sílvia Abril serán los encargados de presentar la retransmisión de las Campanadas 2026. De esta manera los dos cómicos, que actualmente triunfan en la cadena pública con el espacio 'Futuro imperfecto' en la noche de los jueves, serán los encargados de despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026 con los espectadores, en un espacio que promete ser irreverente, alocado y lleno de sorpresas, desde la Puerta del Sol de Madrid, en un fin de año que promete ser inolvidable.
Tomarán el relevo de con David Broncano y Lala Chús, con los que TVE fue líder indiscutible de audiencia con 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota, 10.6 puntos más que el especial de Antena 3 presentado por Cristina Pedroche y Alberto Chicote. EN ELABORACIÓN.
