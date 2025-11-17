Telecinco ajusta su estrategia con ‘Gran Hermano 20’ y programa un nuevo espacio, tirando del éxito de 'La isla de las tentaciones'

Telecinco ha comenzado la segunda semana de 'Gran Hermano 20' realizando varios ajustes en su programación con el objetivo de fortalecer el rendimiento del reality. Aunque el estreno y las primeras emisiones han registrado datos discretos, el grupo audiovisual ha optado por reordenar franjas y acompañar el formato con otros contenidos afines para favorecer su seguimiento.

Una de las primeras decisiones ha sido modificar la estructura del domingo. 'Gran Hermano: El Debate', conducido por Ion Aramendi, pasó a emitirse a las 23:00 horas, justo después del primer debate de 'La isla de las tentaciones 9'. La estrategia busca aprovechar el sólido arranque del formato de Sandra Barneda, que actúa como arrastre hacia el contenido de 'GH'. La combinación dejó el domingo un 9% para la entrega de las tentaciones y un 10,7% para el debate, aunque con muchos menos espectadores.

Además, Telecinco ha añadido una novedad para este lunes: un resumen especial de 'Gran Hermano' con Ion Aramendi, que se emitirá tras el séptimo capítulo de 'La isla de las tentaciones'. Este espacio, programado entre las 00:20 y las 02:00 horas, servirá como apoyo a la edición y permitirá ampliar la presencia del formato en la parrilla diaria.

La cancelación de la tira diaria vespertina —que se mantuvo unos días con audiencias muy discretas entre el 4,9% y el 5,8%— ha acelerado esta nueva fase de ajustes. El objetivo sería dar estabilidad al reality en las franjas donde tradicionalmente ha funcionado mejor y mantener viva la conversación en torno a la convivencia.

Con esta batería de decisiones, Telecinco apuesta por reforzar y acompañar 'Gran Hermano 20' durante las próximas semanas. El movimiento busca consolidar el seguimiento del programa aprovechando el buen momento de 'La isla de las tentaciones 9' y probando nuevas ventanas de emisión que permitan mejorar su visibilidad.