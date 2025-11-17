En 'Todo es mentira'
Risto Mejide, indignado con las comisiones de Investigación del Congreso tras escuchar a Mazón: "¿Para qué sirven?"
Risto Mejide abre su programa con su crítica conclusión sobre las comisiones de investigación tras la tensa comparecencia de Mazón
Risto Mejide abrió esta tarde 'Todo es mentira' con la noticia del día: la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación del Congreso. El presentador se mostró indignado con estas herramientas parlamentarias y cuestionó la función de las mismas.
Tras la comparecencia de Mazón en las Cortes, que ha llegado más de un año después de la DANA, el publicista ha dedicado unos minutos a valorar las palabras del president: "Yo me pregunto para qué sirven, ¿para qué sirven? Ya, ya sabemos todos: para esclarecer, para dar cuenta delante de la ciudadanía... Lo que vosotros queráis".
"Yo lo que he visto ha sido a sus señorías con muchísimas ganas de preguntar, con muchísimas ganas de no dejar hablar al interrogado porque sabían que el interrogado iba a mentir, que es cierto", ha añadido el presentador.
"Que unos cuantos diputados estén haciendo su campaña delante de Mazón, cosa que no sé si, sinceramente, si el resto de la ciudadanía lo necesitábamos y sobre todo las víctimas. ¿Qué han ganado hoy?, seguramente nada. Esa es mi conclusión", finaliza Mejide.
