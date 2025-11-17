¿Qué ocurrió en la decimoquinta temporada de 'La que se avecina'? Resumen de la temporada 15 de la serie que vuelve esta noche a Prime Video

Antes del esperado estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina', que llega el martes 18 de noviembre a Prime Video a partir de las 00:00 horas de la noche, desde YOTELE recordamos cómo quedaron las tramas en la anterior tanda de episodios. La temporada 15 marcó la división definitiva de los vecinos en el edificio de Contubernio 49, con Maite tratando de rehacer su vida sentimental con Sergio Arias de nuevo, Amador intentando sobrevivir a su enésima ruina, y el regreso de Rebeca Ortiz a convivir con sus antiguos vecinos. Entre disputas vecinales y alianzas inesperadas, los habitantes del inmueble demostraron que el caos sigue siendo su forma natural de convivencia.

EPISODIO 1

La mayoría de los propietarios que intercambiaron sus casas en la temporada anterior no pueden llevar a cabo el cambio porque el ático sigue okupado por La Chusa y sus amigos. Debe ser la marquesa quien pague a estos para que se marchen, pero sigue en coma tras caerse por las escaleras. Noelia quiere que la desenchufen, pero parece que no lo consigue.

Amador está arruinado después de comprar el piso de Óscar, y ahora busca dinero de forma desesperada. En la misma situación se encuentra Greta, que después de haber cogido dinero de la comunidad, no puede pagar la obra del ascensor, cosa que Antonio Recio sospecha.

Lola y Maite deciden mudarse juntas y ahorrar dinero alquilando el piso de la otra. Se quedan con el de Maite y deciden alquilar el de Lola. Mientras, Óscar vuelve de su viaje de novios, pero se está dando un tiempo con Yoli, que ha decidido quedarse en Tailandia para no volver y estar junto a él.

Bruno, por su parte, dice estar en su mejor momento, y decide darse el alta de su psicóloga, que resulta ser Ingrid, la hermana de Judith. Por ello, tras no ser paciente y psicóloga, decide pedirle una cita. La hija de la presidenta, por su parte, chantajea a sus padres con devolverle el dinero a cambio de que pongan el bajo a su nombre.

Amador acude a la lujosa casa de Carlota para pedirle dinero, pero termina enterándose de que está embarazada. Mientras, no es el único que tiene problemas: Parrales también le reclama a Antonio el dinero que le dejó la temporada anterior, llegando a amenazarle si no le paga.

Greta y Esteban acuden a pedirle ayuda a Bruno para solucionar su problema con la comunidad, pero tras negarse, el hombre le envía al pianista una inspección de Hacienda. Por ello, este piensa que lo mejor es regalarles el dinero que le habían pedido.

Amador, por su parte, es contratado en una empresa de tuk tuks como conductor. Por su parte, Logi planea quitar el dinero de la marquesa y marcharse a su pueblo, pero Noelia termina pillándola antes de irse.

Berta termina pagándole a los okupas y marchándose al ático, lo que desbloquea también el resto de mudanzas. El problema es que ahora el piso que han okupado es el de Lola. Por ello, acepta una oferta de Agustín para ser su novia a cambio de dinero.

Antonio Recio desvela que Greta ha robado el dinero de la comunidad, por lo que la farmacéutica dimite inmediatamente. Cuando Antonio es rechazado por el resto para ser presidente, por sorteo, le toca a Martín serlo.

Por cierto, Menchu ha decidido quedarse a vivir con Óscar –a pesar de lo que él opine– y le ha alquilado el piso a alguien que ya conocemos: Rebeca Ortiz, abogada matrimonialista. Por cierto, la marquesa termina despertando.

EPISODIO 2

Rebeca alucina al descubrir que sus exvecinos de Montepinar se han mudado todos juntos a su nuevo edificio, mientras Óscar acude a ella para pedirle que le ayude a conseguir su divorcio de Yoli, que sigue dando la vuelta al mundo. Ella le pide que Menchu, que es su casera, no se entere, y le recomienda más una nulidad que un divorcio. Además, parece que hay complicidad entre ellos.

Logi trata de ocultar que la marquesa ha despertado, mientras que a ella no le cuenta novedades para que no se ponga peor. Mientras, Maite termina siendo contratada como camarera en la Cafebrería.

Greta le dice a Bruno que aceptaría el soborno que le ofreció a Esteban a cambio de que su inspección vaya bien, pero el marido no parece muy por la labor. Antonio Recio descubre que Esteban es el inspector que le hizo una paralela de Hacienda hace años, por lo que empieza a torturarle psicológicamente. Él empieza a pensar que es Bruno quien le putea.

Greta empieza a tener fantasías sexuales con Amador, mientras Lola empieza a salir con Agustín tras firmar su contrato. La mujer no está nada contenta con la situación, pero no puede hacer más que aguantar. La farmacéutica se le insinúa a Amador, pero cuando se da cuenta de lo que está haciendo, Greta huye. Por cierto, Bruno parece que ha empezado una reunión con Ingrid.

La marquesa regresa a la casa, y tras algún susto, las hermanas parece que jdeciden hacer las paces y empiezan a vivir juntas, aunque con Noelia al mando de la casa. Pero no es el único regreso a la comunidad: cuando Bruno está completamente feliz, su exmujer Gloria también vuelve a su vida, con la que, por cierto, termina acostándose.

Amador termina despedido después de tener un accidente y usar los tuk tuks para su beneficio, a la vez que Esteban termina por quitarle la inspección a Bruno después de que Antonio siga puteándole, pero piense que es Bruno.

EPISODIO 3

Antonio está obcecado en buscar el dinero que pagó a la marquesa y que Noelia escondió durante su coma, a la vez que Lola sigue harta de Agustín, que sigue contratándola como novia.

Menchu, por su parte, sigue empecinada en que Óscar se reconcilie con Menchu, y está empeñada en que tiene un lío con alguien. Por ello, le esconde unas cámaras en la habitación y un GPS en su moto.

Bruno se siente culpable por haberle puesto los cuernos a Ingrid con Gloria, que sigue llamando al pianista. Pero la visita más inesperada es la de Toñín, el hijo menor de Antonio, que tiene con Nines, y que vuelve a casa tras pelearse con su madre.

Ingrid le sugiere a Bruno que contrate a Amador como encargado de la Cafebrería para desgravar, a la vez que Coque descubre que Noelia usa unos pasadizos secretos que hay en su armario. Avisa a Antonio de que allí podría estar su dinero. Pero Noelia ha terminado por sacarlo de allí antes de que lo encuentren.

Óscar descubre el GPS de su moto, y termina engañando a su suegra, metiendo el aparatito en Mariscos Recio. Bruno, por su parte, les cuenta a Gloria e Ingrid que está con las dos, y estas no le ponen problemas: ellas también ven a otros hombres. Por cierto, Greta termina acostándose con Amador. Además, Antonio Recio recibe una paliza en el portal de la comunidad.

EPISODIO 4

La marquesa y Noelia le piden a Logi que les traiga material para matar a la otra, mientras que Greta se encuentra mucho mejor desde que tiene una aventura con Amador. Noelia termina siendo detenida al intentar matar a la marquesa, pero se escapa antes de que la juzguen.

Bruno le dice a Ingrid que él no quiere salir con las dos mujeres, y es entonces cuando la psicóloga le dice que ella tampoco quiere, y que van a tener una relación normal. El problema es que Gloria también quiere lo mismo. Bruno habla con ellas, y aunque ambas le dejan al principio, parece que Ingrid sí quiere tener algo con él.

Berta termina siendo secuestrada por Parrales para que Antonio pague su deuda, a la vez que Rebeca presenta la nulidad del matrimonio de Yoli y Óscar. Parece haber una tensión sexual entre ellos.

Menchu termina enterándose de la nulidad que ha pedido Óscar, a la vez que Lola consigue un trabajo como actriz, dimitiendo de su trabajo con Agustín. Pero será Maite quien se ofrezca como nueva novia del hombre.

Por cierto, Contubernio 49 propone dividirse en dos escaleras: con dos presidentes, como si fueran edificios independientes. Antonio termina pagándole a Parrales 300.000 euros para liberar a Berta, menos de la mitad del dinero que le debía.

EPISODIO 5

Berta ha decidido coger las riendas de Mariscos Recio, dejando a Antonio sin trabajo. Menchu le pide a Rebeca que sea la abogada que defienda a su hija, pero Óscar termina besándola y enrollándose con ella. Esteban, por su parte, tiene fantasías sexuales con Maite.

Pero es ella quien se lleva una sorpresa cuando Sergio Arias vuelve a su vida, pues trabaja con Lola en su nuevo trabajo. Por cierto, la hija de Greta termina enterándose de su escarceo con Amador, pero viendo del humor que está su madre, le pide que siga teniendo esa aventura.

Sergio intenta recuperar a su hijo a través de Maite, mientras que el actor se encuentra con Bruno Quiroga. Su primer encuentro es un poco extraño, pues parece que se conozcan del pasado.

Por cierto: Vicente ha muerto en su propia casa, viendo el fútbol. Pero usan su cadáver para dividir la comunidad en dos subcomunidades. En medio de la junta, Noelia aparece para matar a su hermana.

EPISODIO 6

Con la comunidad dividida, los interiores eligen a Cristina como nueva presidenta, mientras que Greta y Antonio se presentan a las elecciones de los exteriores. Rebeca y Óscar siguen con su rollo, mientras Menchu quiere echar a su inquilina de su piso.

Antonio termina siendo elegido como nuevo presidente, a la vez que Lola es denunciada por su compañero de serie por acoso sexual, así que termina siendo despedida de la misma.

Menchu, por su parte, ahora ha cambiado de opinión y quiere que Óscar encuentre a alguien. El problema es que el chico se siente agobiado al estar empezando algo con Rebeca, enemiga íntima de su suegra.

Amador ha dejado a Greta tras su idilio, lo que hace que la farmacéutica esté de muy mala leche. Mientras, la inspección de Bruno parece que sigue, y su asesora le dice que debe invertir en negocios para poder salvarse de una multa. Por ello, decide invertir dos millones de euros en la empresa, aunque sin que Antonio se entere. Pero no solo ello, sino que invierte 500.000 euros en la empresa de Tuk Tuks de Amador

La hija de Greta y Esteban termina contándole a su padre que su madre está con Amador, y ambos le piden que vuelva con ella, pues se encuentra en medio de una depresión. Mientras, Coque se coje la baja de su trabajo para empezar una carrera como cómico.

Por cierto: Noelia termina en prisión por lo que hizo con la marquesa.

EPISODIO 7

Fermín regresa a Contubernio por sorpresa tras meses en Rumanía con Raluka, a la vez que Antonio ha levantado un muro en medio de la comunidad para separar a las dos subcomunidades y fastidiar a los interiores.

Amador empieza a contratar a conductores para su empresa, a la vez que Esteban empieza a ponerle a huevo a su mujer. Quiere que siga siendo su amante para mantener la familia.

Antonio empieza a buscar al inversor de su mujer para acabar con él, y será entonces cuando se entere de que Parrales se ha arruinado. Maite vuelve a enrollarse con Sergio Arias, que le ofrece volver a empezar una relación, aunque la mujer se ha casado con Agustín para quedarse con parte de su fortuna.

Antonio termina fichando a Fermín como portero de la comunidad, a la vez que Greta quiere separarse de su marido para estar con Amador.

EPISODIO 8

Antonio Recio termina por echar abajo el muro que separa las dos comunidades, pero ahora es Cristina quien decide montar una verja para que los exteriores no puedan entrar a su patio, ahora reformado.

Rebeca y Óscar terminan acostándose juntos por primera vez, mientras que Diego, el hijo de Doña Fina, acude para decirle que sabe que su padre sigue vivo y que ha estado encerrado durante 30 años.

Maite le pide el divorcio a Agustín para quedarse con la mitad de su dinero, pero descubre que el hombre no tiene dinero. De hecho, aún le costará dinero el divorcio. A la vez, Carlota quiere tener a su hijo en casa delante de sus suscriptores.

Ingrid decide marcharse a pasar las navidades con su familia, por lo que Bruno piensa en organizar una cena con los vecinos. Mientras, Greta descubre el plan de su hija y su marido con Amador.

Cuando Menchu descubre que Óscar está con Rebeca, no solo supone una serie de peleas, sino que Yoli regresa con sorpresa: está embarazada.

En una cena familiar de los Cuquis, Carlota termina poniéndose de parto y Sergio decide dejar a Maite ante su situación tan irregular. A la vez, Óscar ya no está con Rebeca, al saber esta que va a ser padre, mientras que Yoli tampoco quiere continuar con él al haberle puesto los cuernos. Al darse cuenta de su marido la quiere mucho, Greta termina dejando su relación con Amador.

Y en medio de una disparata cena de Nochebuena, ‘La que se avecina’ cierra su decimoquinta temporada. El próximo 18 de noviembre, la temporada 16 de la serie llega a Prime Video.