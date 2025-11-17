José Manuel Parada se rompe en el plató de Sonsoles al recordar a Encarnita Polo

La trágica muerte de Encarnita Polo ha destrozado a sus familiares y amigos más cercanos. Así se encontraba José Manuel Parada, que ha estado esta tarde en 'Y Ahora Sonsoles' para hablar del tema.

"Yo no me enteré, estaba en el trabajo y, cuando me lo dijeron, me quedé traspuesto", cuenta a Sonsoles y añade que "simplemente me dijeron que había muerto, me acosté sin saber los detalles".

Lo más increíble para el colaborador ha sido la manera en la que ha muerto su amigo: "Con los años todos nos tenemos que ir, pero de esta manera, estrangulada...", asegura, "cuando me enteré de cómo murió, pensé que me tenían que llevar a urgencias".

La artista fue enterrada en Ávila en una ceremonia privada. Por su parte, el presunto autor del crimen permanece bajo custodia policial en un centro de salud mental, a la espera de ser puesto a disposición judicial.