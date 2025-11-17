Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Y Ahora Sonsoles'

José Manuel Parada se rompe en el plató de Sonsoles al recordar a Encarnita Polo

El colaborador ha hablado esta tarde con Sonsoles Ónega para desvelar cómo se enteró de la noticia.

Encarnita Polo muere asesinada por presunto estrangulamiento en la residencia de mayores en la que vivía

José Manuel Parada en 'Y Ahora Sonsoles'

José Manuel Parada en 'Y Ahora Sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La trágica muerte de Encarnita Polo ha destrozado a sus familiares y amigos más cercanos. Así se encontraba José Manuel Parada, que ha estado esta tarde en 'Y Ahora Sonsoles' para hablar del tema.

"Yo no me enteré, estaba en el trabajo y, cuando me lo dijeron, me quedé traspuesto", cuenta a Sonsoles y añade que "simplemente me dijeron que había muerto, me acosté sin saber los detalles".

Lo más increíble para el colaborador ha sido la manera en la que ha muerto su amigo: "Con los años todos nos tenemos que ir, pero de esta manera, estrangulada...", asegura, "cuando me enteré de cómo murió, pensé que me tenían que llevar a urgencias".

La artista fue enterrada en Ávila en una ceremonia privada. Por su parte, el presunto autor del crimen permanece bajo custodia policial en un centro de salud mental, a la espera de ser puesto a disposición judicial.

TEMAS

  1. Un juzgado concede una incapacidad para trabajar a una mujer de 80 años con enfermedad renal crónica
  2. Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
  3. Michael Saylor (MicroStrategy): 'El próximo mercado de billones de dólares será el del crédito digital basado en Bitcoin
  4. Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  5. Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te puede tocar pagar 55.000 euros en impuestos
  6. María Cristina Clemente Buendía, notaria, sobre la nueva deducción del IRPF por compra de vivienda: 'Buen rapapolvo a Hacienda
  7. Más de 9.000 trabajadores del Sabadell acuden a la fiesta del banco para celebrar el fracaso de la OPA del BBVA
  8. España es una de las economías de la UE que más crece pero sus salarios lo hacen por debajo de la media

José Manuel Parada se rompe en el plató de Sonsoles al recordar a Encarnita Polo

José Manuel Parada se rompe en el plató de Sonsoles al recordar a Encarnita Polo

Bitcóin, los miedos y la inversión prudente

Bitcóin, los miedos y la inversión prudente

Víctor Font lanza su precandidatura plural al trono del Barça: "Hay otro camino"

Víctor Font lanza su precandidatura plural al trono del Barça: "Hay otro camino"

El director de Emergencias de Trump renuncia tras seis meses en el cargo

El director de Emergencias de Trump renuncia tras seis meses en el cargo

Risto Mejide, indignado con las comisiones de Investigación del Congreso tras escuchar a Mazón: "¿Para qué sirven?"

Risto Mejide, indignado con las comisiones de Investigación del Congreso tras escuchar a Mazón: "¿Para qué sirven?"

Indra firma una alianza con la emiratí Edge para fabricar drones 'kamikaze' en España

Indra firma una alianza con la emiratí Edge para fabricar drones 'kamikaze' en España

Naciones Unidas votará este lunes sobre la fuerza internacional para Gaza propuesta por EEUU

Naciones Unidas votará este lunes sobre la fuerza internacional para Gaza propuesta por EEUU

DIRECTO UCRANIA | Zelenski se reunirá este martes con una docena de firmas de defensa españolas

DIRECTO UCRANIA | Zelenski se reunirá este martes con una docena de firmas de defensa españolas