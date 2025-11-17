Los invitados más inesperados llegan esta semana a 'El hormiguero': del estreno salvaje de laSexta al regreso de una diva del pop

La semana arranca fuerte en 'El hormiguero' con un invitado poco habitual en el plató: Gotzon Mantuliz, acompañado de Mario Vaquerizo. Ambos acudirán este lunes 17 de noviembre para presentar 'Cazadores de imágenes', el nuevo formato de laSexta en el que Mantuliz viaja con distintos rostros conocidos para fotografiar especies en su hábitat natural. Una aventura televisiva que promete imágenes espectaculares y anécdotas curiosas.

El martes 18 de noviembre será el turno de Álvaro Morte, que visita el programa para hablar de 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar Plus+ que llega el día 20. Dirigida por Alberto Rodríguez y basada en el libro de Javier Cercas, la producción reconstruye el 23-F y la figura de Adolfo Suárez, papel que interpreta el actor.

A mitad de semana, el miércoles 19, Pablo Motos recibirá a Los Morancos, que regresan a la capital con 'Bis a Bis', espectáculo que ocupará el Teatro Capitol hasta finales de noviembre. Los humoristas sevillanos adelantarán detalles de este show y de otro proyecto nuevo que ya tienen en marcha.

El jueves 20 de noviembre cerrará el ciclo Marta Sánchez, que presenta "40 años 1985-2025", un disco que celebra sus cuatro décadas de carrera. El álbum, disponible desde el 21 de noviembre, reúne éxitos, colaboraciones y nuevas canciones. La artista repasará su trayectoria y ofrecerá un pequeño adelanto de su nuevo trabajo.