Audiencias 15/11/2025
El Georgia - España arrasa por la tarde y 'La ruleta' lidera la noche con récord
'Bailando con las estrellas' se mantiene por encima del doble dígito
'La ruleta de la suerte noche' lideró anoche con récord de temporada. El concurso de Jorge Fernández consiguió un 11,8% y 1.238.000 espectadores y aumenta de esta manera su ventaja sobre Telecinco.
Por su parte, 'Bailando con las estrellas' se mantiene con un 10,5% y 828.000 seguidores, superando al documental de TVE, que consigue un 10,3% y 1.092.000. 'El Blockbuster' se queda en cuarta opción con un fenomenal 9,6% y 965.000 televidentes y por último, 'laSexta Xplica' consigue un gran 7,1% y 583.000 fieles.
Por la tarde, el Georgia - España arrasa con un estratosférico 29,1% y 2.765.000 adeptos. Este dato impulsó a 'Aquí la tierra' (18,2%), que registró el mejor dato de su historia, el 'Telediario 2' (16,3%), que lideró su franja e 'Informe Semanal' (12,7%), que anotó récord de temporada.
