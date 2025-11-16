El Georgia - España arrasa por la tarde y 'La ruleta' lidera la noche con récord

'La ruleta de la suerte noche' lideró anoche con récord de temporada. El concurso de Jorge Fernández consiguió un 11,8% y 1.238.000 espectadores y aumenta de esta manera su ventaja sobre Telecinco.

Por su parte, 'Bailando con las estrellas' se mantiene con un 10,5% y 828.000 seguidores, superando al documental de TVE, que consigue un 10,3% y 1.092.000. 'El Blockbuster' se queda en cuarta opción con un fenomenal 9,6% y 965.000 televidentes y por último, 'laSexta Xplica' consigue un gran 7,1% y 583.000 fieles.

Por la tarde, el Georgia - España arrasa con un estratosférico 29,1% y 2.765.000 adeptos. Este dato impulsó a 'Aquí la tierra' (18,2%), que registró el mejor dato de su historia, el 'Telediario 2' (16,3%), que lideró su franja e 'Informe Semanal' (12,7%), que anotó récord de temporada.