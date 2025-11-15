Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 14/11/2025

'De viernes' se hace más líder con Kiko Rivera en plató y el nuevo mínimo de 'La Voz'

'Equipo de Investigación' mejora sus datos y alcanza un 6,2%

'De viernes' / 'La Voz'

'De viernes' / 'La Voz' / TELECINCO/ ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'De viernes' lideró la noche por segunda semana consecutiva gracias a la entrevista a Kiko Rivera en plató. El programa calca el dato de la semana pasada, repitiendo el 14,3% y 1.127.000 espectadores, siendo más líder aún al aumentar su ventaja sobre 'La Voz'.

Ese aumento se debe a que el programa que presenta Eva González siguió bajando hasta marcar nuevo mínimo con un 12,3% y 1.009.000 seguidores, lejos de la oferta de Telecinco.

Por su parte, 'Equipo de Investigación' mejora sus datos habituales hasta alcanzar un 6,2% y 655.000 televidentes con su nuevo reportaje.

*En elaboración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  2. Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
  3. Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
  4. Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
  5. Profunda alarma': La Comisión Europea indigna a eurodiputados y sociedad civil con una desregulación digital para satisfacer a los gigantes de la inteligencia artificial
  6. Encarnita Polo muere asesinada por estrangulamiento en la residencia de mayores en la que vivía
  7. El BCE estima que la vivienda en España vale un 16,8% más de lo que debería: se eleva ya al máximo en 16 años
  8. Huelga de buses en el área metropolitana de Barcelona: fechas, líneas afectadas y servicios mínimos

'De viernes' se hace más líder con Kiko Rivera en plató y el nuevo mínimo de 'La Voz'

'De viernes' se hace más líder con Kiko Rivera en plató y el nuevo mínimo de 'La Voz'

Descubre 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' y las últimas películas de anime que no te puedes perder

Descubre 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' y las últimas películas de anime que no te puedes perder

China desaconseja los viajes a Japón tras la advertencia de Tokio de salir en defensa de Taiwán

China desaconseja los viajes a Japón tras la advertencia de Tokio de salir en defensa de Taiwán

La UE acuerda un presupuesto para 2026 con más fondos para fronteras, innovación y defensa

La UE acuerda un presupuesto para 2026 con más fondos para fronteras, innovación y defensa

Una fuerte explosión en una zona industrial cerca del principal aeropuerto de Argentina deja al menos 15 heridos

Una fuerte explosión en una zona industrial cerca del principal aeropuerto de Argentina deja al menos 15 heridos

Los 5 mejores restaurantes de Vic según Tripadvisor

Los 5 mejores restaurantes de Vic según Tripadvisor

Un restaurante con precios populares en el centro de Barcelona cierra por la subida del alquiler

Un restaurante con precios populares en el centro de Barcelona cierra por la subida del alquiler

Cantar, comer y dormir, la fórmula de Carme Noguera, la mujer catalana más longeva en vida con 111 años

Cantar, comer y dormir, la fórmula de Carme Noguera, la mujer catalana más longeva en vida con 111 años