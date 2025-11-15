'De viernes' se hace más líder con Kiko Rivera en plató y el nuevo mínimo de 'La Voz'

'De viernes' lideró la noche por segunda semana consecutiva gracias a la entrevista a Kiko Rivera en plató. El programa calca el dato de la semana pasada, repitiendo el 14,3% y 1.127.000 espectadores, siendo más líder aún al aumentar su ventaja sobre 'La Voz'.

Ese aumento se debe a que el programa que presenta Eva González siguió bajando hasta marcar nuevo mínimo con un 12,3% y 1.009.000 seguidores, lejos de la oferta de Telecinco.

Por su parte, 'Equipo de Investigación' mejora sus datos habituales hasta alcanzar un 6,2% y 655.000 televidentes con su nuevo reportaje.

