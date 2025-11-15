Bronca entre Kiko Rivera y Lydia Lozano en 'De viernes' por Irene Rosales: "No te perdono lo que has dicho"

Kiko Rivera se sentó anoche en 'De Viernes' una semana después de haberle pedido perdón a su hermana Isa Pi y tras indignar con su entrevista a Lydia Lozano. Pues bien, anoche el invitado y la periodista coincidieron y se produjo bronca entre los dos.

Rivera comenzó aludiendo a la periodista, consciente de las palabras que había pronunciado la semana pasada: "Con total tranquilidad y respeto a la señora Lydia Lozano es que considero que la gente tiene muy claro que hacer con mi vida, pero no tan claro el qué hacer con la suya. Creo que he hablado muy respetuosamente de Irene, ella es la madre de mis hijos y no he dicho nada que le pueda molestar porque sino se lo hubiese dicho; a mi me interesa lo que diga ella y no lo que piense el resto de personas".

"Se me ha dicho que soy poco caballero. He hablado bien de Irene porque se lo merece, porque es una persona de diez, se lo merece. Es una excelente madre y persona, pero sí, me molestaba su presencia y creo que nos pasaba a ambos", añade el hijo de Isabel Pantoja.

"Decir que no sientes nada por tu mujer...cuando te separas no dejas de hacer el amor la noche anterior. Pasa un tiempo hasta que tú decides cuando una pareja que lleva 11 años no lo hace. Para mí, cómo ha hablado Irene de vuestra separación era innecesario decir 'me molestaba su presencia, no me gustaba como para dormir con ella", le reprocha Lozano.

Sin embargo, minutos más tarde Lydia le pide perdón al entrevistado, que no lo acepta: "¿No me perdonas? Bueno yo tampoco he hecho nada, yo comento y opino que si habla así de bien de ti, y después de todo lo que ha pasado donde reconoces que ha sido más madre que mujer...¿Por qué te molesta mi comentario? Creo que han caído todos los compañeros así".

"Nisiquiera me molesta tu comentario, me da exactamente igual . No me apetece pedir perdón", se defiende Rivera. "Si el presentador saca el tema pues yo hablo de ello", argumenta la colaboradora. Para zanjar la polémica, Bea Archidona le pregunta al invitado qué es lo que le ha molestado de Lydia Lozano: "Me molesta porque parece ser que nunca está contenta con nada. Si digo algo malo no le gusta y si digo que es una excelente mujer pero que no sentía nada pues...", responde él.