Mediaset cambia de estrategia con 'La isla de las tentaciones': también emitirá el debate en Telecinco, y pone fecha a su primer programa en abierto

Telecinco ha dado un vuelco a su planificación de 'La isla de las tentaciones 9'. Después de arrancar la edición con la idea de que los debates fuesen exclusivos de Mediaset Infinity, la cadena ha decidido reintroducir el formato en la parrilla en abierto. La primera noticia llegó desde 'Gran Hermano 20', donde Jorge Javier Vázquez anunció que Sandra Barneda volverá a aparecer en Telecinco con una segunda ventana del programa.

El cambio supone que 'El debate de las tentaciones' se estrenará cada viernes en la plataforma digital a las 13:00 horas, pero tres días después saltará también al lineal: Telecinco emitirá una versión actualizada en el late night del lunes, previsiblemente sobre las 00:30, tras la gala semanal.

La decisión llega en un momento de máxima intensidad para la edición. Las primeras infidelidades, la activación continua de la luz de la tentación y la expulsión disciplinaria de Nieves y Lorenzo —protagonistas de la primera “Hoguera de las Consecuencias”— han provocado un interés creciente en la audiencia social. Y serán precisamente ellas, junto a Almudena, Claudia, Helena y Sandra, quienes estarán presentes en el primer debate.

Además, la entrega mostrará material que todavía no ha pasado por el lineal: la reacción de Gilbert ante el beso de Claudia con Gerard, la llegada de Álvaro y Mayeli a las villas y un adelanto del séptimo programa. El análisis correrá a cargo de Terelu Campos, Gloria Camila Ortega, Suso Álvarez y varios exparticipantes del formato, junto a la terapeuta Arantxa Coca.