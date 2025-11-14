Encarnita Polo muere asesinada por estrangulamiento en la residencia de mayores en la que vivía

La muerte de Encarnita Polo a los 86 años ha conmocionado al mundo del espectáculo en la tarde de este viernes. Solo la pérdida de una artista de tal calado, una de las más queridas por el público, ha supuesto un duro varapalo para amigos, compañeros y seguidores de toda la vida de la intérprete del mítico "Psvo, Paco, Paco". Sin embargo, el dolor aún es mayor al conocer las trágicas circunstancias en las que ha fallecido. Según diferentes informaciones, Encarnita Polo ha muerto asesinada por estrangulamiento, en la residencia de mayores en la que vivía. Habría sido un compañero de convivencia el que habría terminado con su vida. En elaboración.