Trágica noticia
Encarnita Polo muere asesinada por estrangulamiento en la residencia de mayores en la que vivía
La artista ha perdido la vida en un trágico suceso que ha tenido lugar este viernes, según diferentes informaciones.
La muerte de Encarnita Polo a los 86 años ha conmocionado al mundo del espectáculo en la tarde de este viernes. Solo la pérdida de una artista de tal calado, una de las más queridas por el público, ha supuesto un duro varapalo para amigos, compañeros y seguidores de toda la vida de la intérprete del mítico "Psvo, Paco, Paco". Sin embargo, el dolor aún es mayor al conocer las trágicas circunstancias en las que ha fallecido. Según diferentes informaciones, Encarnita Polo ha muerto asesinada por estrangulamiento, en la residencia de mayores en la que vivía. Habría sido un compañero de convivencia el que habría terminado con su vida. En elaboración.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia