Con las hormigas
De su pulla a Sánchez a su inesperado comentario a Feijóo: así fue el paso de Mariano Rajoy por ‘El Hormiguero’ este jueves 13 de noviembre
El expresidente del Gobierno visitó el programa de Pablo Motos para presentar su libro ‘El arte de gobernar’ y dejó titulares sobre Sánchez, Feijóo, las redes sociales y el futuro del país.
Mariano Rajoy cerró la semana en 'El Hormiguero' con una entrevista en la que, entre bromas y reflexiones, demostró que su particular estilo de comunicación sigue intacto. El expresidente del Gobierno acudió al programa de Antena 3 para presentar "El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política", un libro en el que recopila sus aprendizajes al frente del Ejecutivo y sus reflexiones sobre el presente político.
“El título no lo he puesto yo, lo ha puesto mi editor, pero dado que él no está aquí voy a contestar yo”, explicó con su habitual ironía. “Creo que el principal secreto de gobernar bien es que no se deben contar todas las que se producen en el Congreso de los diputados. Siempre teniendo en cuenta el interés general de los ciudadanos”, añadió Rajoy, provocando las risas del público y del propio Motos.
Durante su conversación, el exmandatario no rehuyó la actualidad. Aseguró que España atraviesa “el periodo más sombrío políticamente desde que se aprobó la Constitución” y denunció que “hay un Gobierno que tiene que gobernar y no gobierna, ni tiene presupuestos, ni mayoría, ni aprueba leyes”. También aprovechó para definir al PP como “la única fuerza política que está en la sensatez, el sentido común y la Constitución”.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando Motos le pidió imaginar que Pedro Sánchez acudía a una firma de su libro. Rajoy, fiel a su estilo, respondió: “Le pondría: celebro tenerle aquí y espero que la lectura de este libro le sirva para aprender algunas cosas”. Y, si el que se presentara fuera Alberto Núñez Feijóo, añadió entre risas: “Prácticamente lo mismo, pero que se lo lea no vaya a ser que quede algo pendiente”.
Rajoy también reflexionó sobre el poder, la soledad de gobernar y la importancia de saber marcharse a tiempo: “Eso aplica a todos, al futbolista, al médico o al político. Cuando te empeñas en aferrarte a un cargo, mal asunto”. Además, abogó por una regulación de las redes sociales, donde, según dijo, “un energúmeno tiene mucho más tirón que un premio Nobel”.
Entre anécdotas personales, Rajoy reveló que no cambió los muebles de la Moncloa al llegar al poder y que, ya retirado, ha hecho el Camino de Santiago: “Nací allí y no lo había hecho por falta de tiempo. Salí reconfortado, se lo recomiendo a todo el mundo”.
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- Javier Niederleytner, agente financiero y profesor del IEB: 'Quien tenga hipoteca variable no va a ver grandes alegrías en 2026
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia
- Un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco