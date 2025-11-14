Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 13/11/2025

Buenafuente sorprende y arrebata el liderazgo a 'Gran hermano' con 'Futuro imperfecto'

El reality de Telecinco cae cuatro puntos en su segunda semana y firma un 11,8%, frente al 12,4% del formato de Andreu Buenafuente en La 1.

Buenafuente y los concursantes de 'Gran hermano'

Buenafuente y los concursantes de 'Gran hermano' / RTVE/Telecinco

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Los datos no acompañan a ‘Gran Hermano’ en su segunda semana de emisión. El veterano reality de Telecinco ha sufrido una fuerte caída de 4 puntos, quedándose con un 11,8% de cuota, su mínimo histórico. El descenso también se refleja en el access prime time, donde el programa apenas alcanzó un 6,2%.

El beneficiado de la noche fue ‘Futuro imperfecto’, que se alzó con el liderato del prime time al firmar un 12,4%, imponiéndose a Telecinco y también a Antena 3, en la que ‘La encrucijada’ mejoró hasta el 9,3%, casi un punto más que la semana anterior. Mientras tanto, ‘Horizonte’ se mantuvo estable en Cuatro con un 9%, y ‘El taquillazo’ en laSexta creció hasta el 6% con ‘The Mechanic’.

En el access, ‘El hormiguero’ recuperó terreno y subió hasta un 18,1%, frente al 12,7% de ‘La revuelta’. Por su parte, ‘La 2’ también celebró una leve mejora en el cine con la emisión de ‘La ballena’, que alcanzó un 2,6%, sumando siete décimas en una semana.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.585.000 (12,7%)

Futuro imperfecto: 930.000 (12,4%)

Antena 3

El hormiguero: 2.287.000 (18,1%)

La encrucijada: 718.000 (9,3%)

Telecinco

Gran hermano express: 785.000 (6,2%)

Gran hermano: 714.000 (11,8%)

laSexta

laSexta clave: 695.000 (5,9%)

El intermedio: 785.000 (6,2%)

El taquillazo “The Mechanic”: 465.000 (6%)

Cuatro

First dates: 813.000 (6,5%)

First dates: 954.000 (7,6%)

Horizonte: 554.000 (9%)

La 2

Cifras y letras: 649.000 (5,2%)

Cifras y letras: 836.000 (6,3%)

El cine de La 2 “La ballena (The Whale)”: 274.000 (2,6%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 221.000 (6,6%)

Futuro imperfecto: 102.000 (5,9%)

Antena 3

La encrucijada: 527.000 (12,1%)

La encrucijada: 101.000 (4,3%)

laSexta

Cine “El último boy scout”: 167.000 (5,6%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 127.000 (6,8%)

La 2

Cine “La gran mentira (2019)”: 100.000 (2,3%)

Conciertos Radio 3: 15.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 891.000 (10,7%)

Valle Salvaje: 815.000 (10,5%)

La promesa: 919.000 (10,8%)

Malas lenguas: 1.154.000 (12,3%)

Aquí la Tierra: 1.424.000 (13,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.297.000 (15%)

Y ahora, Sonsoles: 959.000 (11,6%)

Pasapalabra: 2.237.000 (21,1%)

Telecinco

El tiempo justo: 747.000 (9,1%)

El diario de Jorge: 752.000 (9,3%)

Agárrate al sillón: 668.000 (7,4%)

Gran hermano: La vida en directo: 554.000 (5,3%)

laSexta

Zapeando: 461.000 (5,4%)

Más vale tarde: 501.000 (6,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 534.000 (6,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 484.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 589.000 (6,5%)

Grandes documentales: 333.000 (4,1%)

Malas lenguas: 636.000 (7,8%)

Mi casa flotante: 217.000 (2,3%)

Escapadas extraordinarias: 223.000 (2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 399.000 (19,5%)

Mañaneros 360: 524.000 (16,8%)

Mañaneros 360: 984.000 (12,5%)

Antena 3

Espejo público: 274.000 (10,6%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 823.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.608.000 (22,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 160.000 (8,8%)

El programa de AR: 290.000 (11,2%)

Vamos a ver: 544.000 (8,5%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 241.000 (16,2%)

Aruser@s: 357.000 (15,8%)

Al rojo vivo: 357.000 (9,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,6%)

Alerta cobra: 19.000 (1%)

Alerta cobra: 27.000 (1,3%)

Alerta cobra: 54.000 (2,3%)

En boca de todos: 191.000 (6,3%)

La 2

Zoom tendencias: 12.000 (1,2%)

Zoom tendencias: 17.000 (1,3%)

Edén: Paraísos remotos: 27.000 (1,5%)

Saber vivir: 28.000 (1,4%)

Aquí hay trabajo: 28.000 (1,2%)

La aventura del saber: 28.000 (1,2%)

El viajero: 29.000 (1,3%)

Culturas 2: 29.000 (1,2%)

El viajero: 36.000 (1,4%)

El western de La 2 “Masacre en el Gran Cañón”: 108.000 (2,9%)

El cazador: 151.000 (2,3%)

Saber y ganar: 238.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.182.000 (23,6%)

Telediario 1: 1.512.000 (16,4%)

Informativos Telecinco 15h: 851.000 (9,2%)

laSexta Noticias 14h: 613.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 1: 449.000 (6,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.291.000 (18,8%)

Telediario 2: 1.617.000 (13,4%)

laSexta Noticias 20h: 769.000 (7,7%)

Informativos Telecinco 21h: 774.000 (6,4%)

Noticias Cuatro 2: 502.000 (5%)

Matinal

Telediario matinal: 152.000 (18,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 172.000 (13,8%)

El Matinal (Telecinco): 97.000 (7,7%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (12,8%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,9%).

Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,2%).

Buenafuente sorprende y arrebata el liderazgo a 'Gran hermano' con 'Futuro imperfecto'

