Audiencias 13/11/2025
Buenafuente sorprende y arrebata el liderazgo a 'Gran hermano' con 'Futuro imperfecto'
El reality de Telecinco cae cuatro puntos en su segunda semana y firma un 11,8%, frente al 12,4% del formato de Andreu Buenafuente en La 1.
Los datos no acompañan a ‘Gran Hermano’ en su segunda semana de emisión. El veterano reality de Telecinco ha sufrido una fuerte caída de 4 puntos, quedándose con un 11,8% de cuota, su mínimo histórico. El descenso también se refleja en el access prime time, donde el programa apenas alcanzó un 6,2%.
El beneficiado de la noche fue ‘Futuro imperfecto’, que se alzó con el liderato del prime time al firmar un 12,4%, imponiéndose a Telecinco y también a Antena 3, en la que ‘La encrucijada’ mejoró hasta el 9,3%, casi un punto más que la semana anterior. Mientras tanto, ‘Horizonte’ se mantuvo estable en Cuatro con un 9%, y ‘El taquillazo’ en laSexta creció hasta el 6% con ‘The Mechanic’.
En el access, ‘El hormiguero’ recuperó terreno y subió hasta un 18,1%, frente al 12,7% de ‘La revuelta’. Por su parte, ‘La 2’ también celebró una leve mejora en el cine con la emisión de ‘La ballena’, que alcanzó un 2,6%, sumando siete décimas en una semana.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.585.000 (12,7%)
Futuro imperfecto: 930.000 (12,4%)
Antena 3
El hormiguero: 2.287.000 (18,1%)
La encrucijada: 718.000 (9,3%)
Telecinco
Gran hermano express: 785.000 (6,2%)
Gran hermano: 714.000 (11,8%)
laSexta
laSexta clave: 695.000 (5,9%)
El intermedio: 785.000 (6,2%)
El taquillazo “The Mechanic”: 465.000 (6%)
Cuatro
First dates: 813.000 (6,5%)
First dates: 954.000 (7,6%)
Horizonte: 554.000 (9%)
La 2
Cifras y letras: 649.000 (5,2%)
Cifras y letras: 836.000 (6,3%)
El cine de La 2 “La ballena (The Whale)”: 274.000 (2,6%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 221.000 (6,6%)
Futuro imperfecto: 102.000 (5,9%)
Antena 3
La encrucijada: 527.000 (12,1%)
La encrucijada: 101.000 (4,3%)
laSexta
Cine “El último boy scout”: 167.000 (5,6%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 127.000 (6,8%)
La 2
Cine “La gran mentira (2019)”: 100.000 (2,3%)
Conciertos Radio 3: 15.000 (0,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 891.000 (10,7%)
Valle Salvaje: 815.000 (10,5%)
La promesa: 919.000 (10,8%)
Malas lenguas: 1.154.000 (12,3%)
Aquí la Tierra: 1.424.000 (13,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.297.000 (15%)
Y ahora, Sonsoles: 959.000 (11,6%)
Pasapalabra: 2.237.000 (21,1%)
Telecinco
El tiempo justo: 747.000 (9,1%)
El diario de Jorge: 752.000 (9,3%)
Agárrate al sillón: 668.000 (7,4%)
Gran hermano: La vida en directo: 554.000 (5,3%)
laSexta
Zapeando: 461.000 (5,4%)
Más vale tarde: 501.000 (6,1%)
Cuatro
Todo es mentira: 534.000 (6,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 484.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: 589.000 (6,5%)
Grandes documentales: 333.000 (4,1%)
Malas lenguas: 636.000 (7,8%)
Mi casa flotante: 217.000 (2,3%)
Escapadas extraordinarias: 223.000 (2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 399.000 (19,5%)
Mañaneros 360: 524.000 (16,8%)
Mañaneros 360: 984.000 (12,5%)
Antena 3
Espejo público: 274.000 (10,6%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 823.000 (16,8%)
La ruleta de la suerte: 1.608.000 (22,7%)
Telecinco
La mirada crítica: 160.000 (8,8%)
El programa de AR: 290.000 (11,2%)
Vamos a ver: 544.000 (8,5%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 241.000 (16,2%)
Aruser@s: 357.000 (15,8%)
Al rojo vivo: 357.000 (9,8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 8.000 (0,6%)
Alerta cobra: 19.000 (1%)
Alerta cobra: 27.000 (1,3%)
Alerta cobra: 54.000 (2,3%)
En boca de todos: 191.000 (6,3%)
La 2
Zoom tendencias: 12.000 (1,2%)
Zoom tendencias: 17.000 (1,3%)
Edén: Paraísos remotos: 27.000 (1,5%)
Saber vivir: 28.000 (1,4%)
Aquí hay trabajo: 28.000 (1,2%)
La aventura del saber: 28.000 (1,2%)
El viajero: 29.000 (1,3%)
Culturas 2: 29.000 (1,2%)
El viajero: 36.000 (1,4%)
El western de La 2 “Masacre en el Gran Cañón”: 108.000 (2,9%)
El cazador: 151.000 (2,3%)
Saber y ganar: 238.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.182.000 (23,6%)
Telediario 1: 1.512.000 (16,4%)
Informativos Telecinco 15h: 851.000 (9,2%)
laSexta Noticias 14h: 613.000 (7,8%)
Noticias Cuatro 1: 449.000 (6,4%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.291.000 (18,8%)
Telediario 2: 1.617.000 (13,4%)
laSexta Noticias 20h: 769.000 (7,7%)
Informativos Telecinco 21h: 774.000 (6,4%)
Noticias Cuatro 2: 502.000 (5%)
Matinal
Telediario matinal: 152.000 (18,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 172.000 (13,8%)
El Matinal (Telecinco): 97.000 (7,7%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,7%), La 1 (12,8%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,1%), La 2 (3,9%).
Mensual: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,1%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,2%).
