Telecinco retira la tira diaria de 'Gran hermano' del viernes tras su flojo estreno y cambia el día de presentación de Nagore Robles

Mediaset España ha decidido mover ficha apenas tres días después de estrenar ‘GH: La vida en directo’, el nuevo formato diario que Telecinco lanzó este lunes como complemento de la nueva edición de ‘Gran Hermano’. Tras unos datos de audiencia que no han cumplido las expectativas, la cadena ha eliminado la entrega prevista para el viernes 14 de noviembre y ha confirmado que Jorge Javier Vázquez no estará al frente del programa este jueves. Su lugar lo ocupará Nagore Robles.

El presentador catalán, que conduce ‘El diario de Jorge’ y las galas principales de ‘Gran Hermano’, explicó el miércoles que no presentaría la edición del jueves, aunque sí mantendría su papel en la gala nocturna. Por tanto, el programa emitirá una única entrega con Robles al frente antes de desaparecer de la parrilla este viernes, al menos, de forma temporal.

La decisión llega tras un estreno decepcionante en términos de audiencia. En sus tres primeras emisiones, ‘GH: La vida en directo’ ha promediado un 5,5% de cuota de pantalla y 562.000 espectadores, con una caída progresiva desde el 5,8% del lunes hasta el 4,9% del miércoles. Los datos contrastan con el promedio mensual de Telecinco, que ronda el 8,9% de share en noviembre.

El formato, presentado como un “boletín diario con conexiones en directo, nuevas dinámicas e intervenciones del público”, pretendía reforzar la marca ‘Gran Hermano’ en las tardes de Telecinco. Sin embargo, su escaso seguimiento ha llevado a la cadena a revisar la estrategia sin completar siquiera su primera semana en emisión. Por el momento, se desconoce si ‘La vida en directo’ regresará más adelante o si la cadena optará por otro tipo de contenidos en su franja vespertina.