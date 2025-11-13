Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran melómano

Pedro Sánchez sorprende con una visita inesperada a Radio 3 y sentencia de esta forma "Lux", el último disco de Rosalía

El presidente del Gobierno confiesa en su entrevista en la radio que reservó una hora para oír el álbum completo y adelanta que recomendará uno de sus temas en TikTok.

Pedro Sánchez habla de &quot;Lux&quot;, el último disco de Rosalía

Pedro Sánchez habla de "Lux", el último disco de Rosalía / Radio 3

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pedro Sánchez ha aprovechado su visita a ‘Generación Ya’, en Radio 3, para mostrar su faceta más melómana. El presidente del Gobierno confesó que ha escuchado "Lux", el nuevo disco de Rosalía, “del tirón”, algo poco habitual en él: “Me ha parecido una maravilla. Normalmente escucho una, dos o tres canciones por falta de tiempo, pero había leído que este disco había que escucharlo entero, así que me reservé una hora”.

Durante la entrevista, Sánchez explicó que lo ha disfrutado vía streaming, aunque la edición física del álbum incluye tres temas inéditos que todavía no ha escuchado: ‘Focu ’ranni’, ‘Jeanne’ y ‘Novia robot’. También avanzó que este fin de semana recomendará una de las canciones del disco en su cuenta de TikTok, aunque no desveló cuál.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la conversación para dejar claro que es oyente habitual de Radio 3 y para repasar algunos de sus gustos musicales. Dijo ser “más de mujeres cantantes que de hombres”, citando a Sharon Van Etten, aunque también escucha a Destroyer o a la banda Cala Vento. Incluso recordó uno de los conciertos que más marcado le dejó: el de Guns N’ Roses en el Vicente Calderón cuando tenía 15 años.

Sánchez reconoció además que echa de menos los festivales, un plan que ha tenido que abandonar por su agenda institucional. “Cuando deje estas responsabilidades dentro de muchos años, volveré a retomar los festivales”, comentó entre bromas. Entre sus asignaturas pendientes figura el Sónar de Barcelona, que este año fue noticia por la cancelación de 28 artistas que cuestionaban la supuesta vinculación del festival con el fondo estadounidense KKR.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
  3. La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
  4. La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros
  5. El paseo de Gràcia estrena la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí
  6. En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite
  7. El bonito pueblo costero a tan solo 20 minutos de Cornellà
  8. El fabricante de salchichas alemanas Schara cierra su planta en Barcelona y despide a 56 personas

Pedro Sánchez sorprende con una visita inesperada a Radio 3 y sentencia de esta forma "Lux", el último disco de Rosalía

Pedro Sánchez sorprende con una visita inesperada a Radio 3 y sentencia de esta forma "Lux", el último disco de Rosalía

Aval con matices a la amnistía

Aval con matices a la amnistía

Un individuo ataca a Rubiales con huevos durante la presentación de su libro

Un individuo ataca a Rubiales con huevos durante la presentación de su libro

Madrid On Ice contará con actuaciones musicales en directo, talleres, atracciones infantiles y una fanzone de acceso libre fuera del estadio

Madrid On Ice contará con actuaciones musicales en directo, talleres, atracciones infantiles y una fanzone de acceso libre fuera del estadio

Lamine Yamal y Mariona Caldentey, candidatos a los premios Puskas y Marta por el mejor gol

Lamine Yamal y Mariona Caldentey, candidatos a los premios Puskas y Marta por el mejor gol

Lo que te diré sobre la culpa no lo has escuchado nunca (y te hará entenderte mejor)

Lo que te diré sobre la culpa no lo has escuchado nunca (y te hará entenderte mejor)

Muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda en Granada

Muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda en Granada

James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson crece', subasta parte del vestuario de la serie para costear su tratamiento contra el cáncer

James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson crece', subasta parte del vestuario de la serie para costear su tratamiento contra el cáncer