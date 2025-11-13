Pedro Sánchez sorprende con una visita inesperada a Radio 3 y sentencia de esta forma "Lux", el último disco de Rosalía

Pedro Sánchez ha aprovechado su visita a ‘Generación Ya’, en Radio 3, para mostrar su faceta más melómana. El presidente del Gobierno confesó que ha escuchado "Lux", el nuevo disco de Rosalía, “del tirón”, algo poco habitual en él: “Me ha parecido una maravilla. Normalmente escucho una, dos o tres canciones por falta de tiempo, pero había leído que este disco había que escucharlo entero, así que me reservé una hora”.

Durante la entrevista, Sánchez explicó que lo ha disfrutado vía streaming, aunque la edición física del álbum incluye tres temas inéditos que todavía no ha escuchado: ‘Focu ’ranni’, ‘Jeanne’ y ‘Novia robot’. También avanzó que este fin de semana recomendará una de las canciones del disco en su cuenta de TikTok, aunque no desveló cuál.

El jefe del Ejecutivo aprovechó la conversación para dejar claro que es oyente habitual de Radio 3 y para repasar algunos de sus gustos musicales. Dijo ser “más de mujeres cantantes que de hombres”, citando a Sharon Van Etten, aunque también escucha a Destroyer o a la banda Cala Vento. Incluso recordó uno de los conciertos que más marcado le dejó: el de Guns N’ Roses en el Vicente Calderón cuando tenía 15 años.

Sánchez reconoció además que echa de menos los festivales, un plan que ha tenido que abandonar por su agenda institucional. “Cuando deje estas responsabilidades dentro de muchos años, volveré a retomar los festivales”, comentó entre bromas. Entre sus asignaturas pendientes figura el Sónar de Barcelona, que este año fue noticia por la cancelación de 28 artistas que cuestionaban la supuesta vinculación del festival con el fondo estadounidense KKR.