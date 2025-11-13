Programa 1
'Hasta el fin del mundo' llegó a TVE con choque entre Alba Carrillo y Cristina Cifuentes y las primeras broncas de los concursantes
El reality ofreció las dos primeras etapas en las que una pareja despuntó como clara favorita.
'Hasta el fin del mundo' llegó anoche en un extenso programa a TVE. Paula Vázquez se puso a guiar a las parejas hacia su meta final en medio de choques, primeras broncas, decepciones y hasta unos primeros favoritos.
La carrera comenzó en Costa Rica y se componía de más de 1.000 kilómetros. Los aventureros tenían que ir desde el país citado anteriormente hasta Panamá. Para ello, la presentadora les dio 1.300 euros, que debían reservar para toda la aventura.
La sorpresa la dieron Jedet y Andrea Compton, que fueron las primeras en llegar a la meta. A ellas les siguieron Nía y JK Bello, que destacaron por su buena sintonía. En tercer lugar, se presentaron el meta Rocío Carrasco y Anabel Dueñas.
Algo Comas y José Lamuño - con bronca de por medio -, Yolanda Ramos y su sobrina y Alba Carillo y Cristina Cifuentes cerraron el ránking de la primera etapa.
En la segunda etapa, la meta esperaba a las parejas en Medellín. Alba Carrillo y Cristina Cifuentes chocaron por el autoritarismo de la ex líder del PP, mientras que Yolanda Ramos tensionó la relación con su sobrina al sentirse invisible, ya que todo el mundo se dirigía a la joven.
En cuanto al resto de parejas, Nía y JKBello, Rocío Carrasco y Anabel Dueñas y Andrea Compton y Jedet disfrutaron mucho del viaje, aunque esta última hizo un amago de abandono en medio de la aventura. Los que no lo pasaron tan bien fueron José Lamuño y Aldo Comas, que tuvieron que ir directos a trabajar por haberse gastado tanto dinero durante la primera etapa.
La pareja ganadora de esta prueba se conocerá la próxima semana, pues el programa concluía con un "continuará..." en pantalla.
