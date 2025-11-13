Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 12/11/2025

'Hasta el fin del mundo' aterriza líder, Cintora marca récord y 'Gran Hermano' se hunde en la tarde

'El 1%' baja y anota mínimo de temporada ante la llegada de la nueva competencia

'Hasta el fin del mundo' / 'Malas lenguas' / 'Gran Hermano'

'Hasta el fin del mundo' / 'Malas lenguas' / 'Gran Hermano' / LA 1 / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'Hasta el fin del mundo' aterrizó anoche en TVE siendo líder con un 14,3% y 812.000 espectadores y destronando por tanto a su rival en Antena 3. El reality de Paula Vázquez llega fuerte y supera en dos y seis puntos a sus contrincantes.

La otra cara de la moneda se la lleva 'El 1%'. El concurso de Arturo Valls acusa la llegada de la nueva competencia para marcar mínimo de temporada con un 12,3% y 807.000 seguidores. En Telecinco, 'La agencia' retrocede hasta un flojo 8,2% y 615.000 adeptos.

Además, el estreno de 'Cazadores de imágenes' en laSexta marca un débil 5%, pero le sirve para superar a Cuatro y la nueva entrega de 'Callejeros', que se conforma con un 4,7%.

Por la tarde, Jesús Cintora marca récord con 'Malas Lenguas' en La 2 y se eleva hasta un enorme 8% y 623.000 fieles, superando y con creces a laSexta y Cuatro. Mientras 'Gran Hermano' se hunde y anota un insostenible 4,9% y 512.000 televidentes.

*En elaboración.

'Hasta el fin del mundo' aterriza líder, Cintora marca récord y 'Gran Hermano' se hunde en la tarde



