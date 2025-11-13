Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rompe su silencio

Juanjo Bona responde a los rumores que relacionan a su pareja, Martín Urrutia, con la ruptura de Los Javis

El concursante de 'MasterChef Celebrity' desmiente cualquier implicación de su pareja en la separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi y asegura que son solo amigos.

Juanjo Bona desmiente los rumores que relacionan a Martin con la ruptura de los Javis

Juanjo Bona desmiente los rumores que relacionan a Martin con la ruptura de los Javis / Redes sociales

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, ha sacudido el panorama mediático y cultural. Tras 13 años de relación, la pareja creativa ponía fin a su historia de amor, y aunque seguirán trabajando juntos, los rumores sobre los motivos de su separación no han tardado en aparecer.

En los últimos días, algunos medios han señalado a Martín Urrutia, actor de la serie 'Mariliendre', como supuesto implicado en la ruptura. Sin embargo, su pareja, Juanjo Bona, ha querido salir al paso de estas especulaciones y desmentirlo tajantemente: “Es falso”, aseguró ante Europa Press y GTRES. “Me hace mucha gracia, porque somos amigos tanto él como yo”, añadió, quitando hierro al asunto.

Bona, visiblemente tranquilo, quiso además enviar un mensaje de cariño a Javier Calvo y Javier Ambrossi: “Son amigos, les quiero, que sean felices y que hagan lo que quieran”. También aprovechó para dejar claro el buen momento que atraviesa junto a Urrutia: “Estoy en paz y feliz. Estoy muy enamorado”.

Mientras tanto, fuentes cercanas a Los Javis aseguran que, pese a su ruptura sentimental, ambos seguirán trabajando juntos y mantendrán sus proyectos profesionales, tanto los actuales como los futuros. De hecho, actualmente están inmersos en la grabación de 'La bola negra', su último largometraje, que contará con la participación de Penélope Cruz y Glenn Close.

