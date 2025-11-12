En 'Todo es mentira'
Risto Mejide dice lo que nadie se esperaba sobre Mazón después de su comparecencia en Les Corts
El presentador analizó las palabras del político en su declaración en la comisión de investigación sobre la DANA que se está llevando a cabo en Les Corts
Risto Mejide destaca por su manera directa de opinar y sobretodo, por no callarse nada de lo que piensa y hoy no ha sido menos. El presentador a sorprendido a todos al desvelar en 'Todo es mentira' que está de acuerdo con Mazón en su declaración en Les Corts durante la comisión de investigación de la DANA.
"Es verdad, nadie ha dado más explicaciones que él y todas distintas. ¿Tú sabes lo difícil que es inventarse una distinta cada día? ¡Es muy difícil!", decía el cómico Pepe Aznar que comenzaba a comentar las declaraciones del expresident. "No solo eso: Nadie ha hecho sobremesas más largas que las suyas y eso tampoco lo hace cualquiera", añadía su compañera Virginia Riezu.
Entonces, Mejide interrumpía a sus colaboradores para darle la razón a Mazón: "En honor a la verdad y antes de darle a Mazón como quien intenta cerrar un cajón estropeado, hay que decir una cosa. Una sola cosa de las que ha dicho, una, es cierta. Y esa cosa cierta la ha venido diciendo desde el principio, eso hay que reconocérselo".
A lo que se refería el presentador es a la afirmación del líder del PP valenciano sobre que no hacía falta su presencia en el CECOPI porque no formaba parte del organismo: "Es cierto, todo lo demás... Ná'. Hay que decirlo, es verdad, ahí tiene razón", sentencia el catalán.
