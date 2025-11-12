‘Renacer’ arrebata el liderazgo a ‘La que se avecina’, que cae al unidígito en su segunda semana

El liderazgo de los martes cambia de manos. ‘Renacer’ logra subir hasta un 12% de cuota, consolidándose como la propuesta más vista de la noche. La producción turca de Antena 3 supera así a ‘La que se avecina’, que sufre un notable descenso y pierde más de dos puntos, quedándose en un 9,9%. La ficción de Telecinco, que había arrancado con fuerza en su estreno, pierde impulso y cae al unidígito en su segunda semana.

En La 1, ‘Late Xou con Marc Giró’ aguanta el tipo con un 11,7%, resistiendo la competencia y manteniendo un resultado estable. Más abajo, ‘Código 10’ conserva su buena racha con un 7,8%, mientras que ‘Batalla de restaurantes’ mejora ligeramente al alcanzar un 5,1%, un avance de cuatro décimas respecto a su último dato.

El pulso previo también tuvo movimiento. ‘El hormiguero’ recuperó el liderazgo con un sólido 16,9%, volviendo a situarse por delante de ‘La revuelta’, que firmó un 13,7% tras la subida experimentada en los últimos días. A su vez, la versión Express de ‘La isla de las tentaciones’ mantuvo el tipo con un 11%, contribuyendo a reforzar la franja de access en Telecinco.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.713.000 (13,7%)

Late xou: 833.000 (11,7%)

Antena 3

El hormiguero: 2.095.000 (16,9%)

Renacer: 748.000 (12%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.382.000 (11%)

La que se avecina: 695.000 (9,9%)

laSexta

laSexta clave: 561.000 (5%)

El intermedio: 799.000 (6,3%)

Batalla de restaurantes: 409.000 (5,1%)

Cuatro

First dates: 732.000 (6%)

First dates: 965.000 (7,7%)

Código 10: 454.000 (7,8%)

La 2

Cifras y letras: 399.000 (3,4%)

Cifras y letras: 777.000 (6,1%)

Imma Tataranni: 184.000 (1,5%)

Imma Tataranni: 112.000 (1,3%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou: 201.000 (6,3%)

Late Xou: 68.000 (3,8%)

Antena 3

Renacer: 163.000 (6,7%)

Telecinco

La que se avecina: 254.000 (10%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 172.000 (5%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 105.000 (5,9%)

La 2

Grantchester: 45.000 (0,8%)

Grantchester: 47.000 (1,3%)

Kim Novak: El alma rebelde de Hollywood: 46.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 827.000 (10,4%)

Valle Salvaje: 818.000 (11,4%)

La promesa: 910.000 (12,1%)

Malas lenguas: 1.013.000 (11,8%)

Aquí la Tierra: 1.372.000 (13,5%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.193.000 (14,1%)

Y ahora, Sonsoles: 793.000 (10,6%)

Pasapalabra: 2.177.000 (22%)

Telecinco

El tiempo justo: 716.000 (9%)

El diario de Jorge: 749.000 (10,4%)

Agárrate al sillón: 730.000 (8,9%)

Gran hermano: La vida en directo: 567.000 (5,7%)

laSexta

Zapeando: 385.000 (4,7%)

Más vale tarde: 424.000 (5,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 494.000 (6,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 393.000 (5,1%)

La 2

Saber y ganar: 609.000 (6,9%)

Grandes documentales: 243.000 (3,2%)

Malas lenguas: 477.000 (6,5%)

Eva Longoria recorriendo México: 198.000 (2,3%)

Eva Longoria recorriendo México: 188.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 361.000 (19,1%)

Mañaneros 360: 433.000 (15,2%)

Mañaneros 360: 923.000 (12%)

Antena 3

Espejo público: 281.000 (11,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 806.000 (17,9%)

La ruleta de la suerte: 1.558.000 (22,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 155.000 (9,3%)

El programa de AR: 286.000 (12%)

Vamos a ver: 545.000 (8,9%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 205.000 (14,8%)

Aruser@s: 325.000 (15,6%)

Al rojo vivo: 306.000 (9,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 23.000 (1,8%)

Alerta cobra: 33.000 (2%)

Alerta cobra: 31.000 (1,7%)

Alerta cobra: 81.000 (3,7%)

En boca de todos: 191.000 (6,6%)

La 2

Zoom net: 4.000 (0,6%)

Pueblo de Dios: 14.000 (1,4%)

Beatus Ille: 15.000 (1,2%)

Edén: Paraísos remotos: 16.000 (1%)

Agrosfera: 21.000 (1,1%)

Aquí hay trabajo: 19.000 (0,9%)

La aventura del saber: 16.000 (0,7%)

El viajero: 9.000 (0,4%)

Culturas 2: 8.000 (0,4%)

La Italia que gusta: 17.000 (0,7%)

El western de La 2 “El jugador”: 90.000 (2,8%)

El cazador: 61.000 (1%)

Saber y ganar: 236.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.121.000 (23,4%)

Telediario 1: 1.372.000 (15,2%)

Informativos Telecinco 15h: 743.000 (8,2%)

laSexta Noticias 14h: 608.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 1: 399.000 (5,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.446.000 (20,6%)

Telediario 2: 1.588.000 (13,5%)

laSexta Noticias 20h: 782.000 (8,3%)

Informativos Telecinco 21h: 758.000 (6,5%)

Noticias Cuatro 2: 481.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 113.000 (14,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 155.000 (13,4%)

El Matinal (Telecinco): 125.000 (10,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (15%), La 1 (12,8%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).