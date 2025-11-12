Audiencias 11/11/2025
‘Renacer’ arrebata el liderazgo a ‘La que se avecina’, que cae al unidígito en su segunda semana
La ficción turca crece hasta el 12%, mientras la comedia de Telecinco desciende -2,2 puntos y pierde el dominio del prime time.
El liderazgo de los martes cambia de manos. ‘Renacer’ logra subir hasta un 12% de cuota, consolidándose como la propuesta más vista de la noche. La producción turca de Antena 3 supera así a ‘La que se avecina’, que sufre un notable descenso y pierde más de dos puntos, quedándose en un 9,9%. La ficción de Telecinco, que había arrancado con fuerza en su estreno, pierde impulso y cae al unidígito en su segunda semana.
En La 1, ‘Late Xou con Marc Giró’ aguanta el tipo con un 11,7%, resistiendo la competencia y manteniendo un resultado estable. Más abajo, ‘Código 10’ conserva su buena racha con un 7,8%, mientras que ‘Batalla de restaurantes’ mejora ligeramente al alcanzar un 5,1%, un avance de cuatro décimas respecto a su último dato.
El pulso previo también tuvo movimiento. ‘El hormiguero’ recuperó el liderazgo con un sólido 16,9%, volviendo a situarse por delante de ‘La revuelta’, que firmó un 13,7% tras la subida experimentada en los últimos días. A su vez, la versión Express de ‘La isla de las tentaciones’ mantuvo el tipo con un 11%, contribuyendo a reforzar la franja de access en Telecinco.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.713.000 (13,7%)
Late xou: 833.000 (11,7%)
Antena 3
El hormiguero: 2.095.000 (16,9%)
Renacer: 748.000 (12%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.382.000 (11%)
La que se avecina: 695.000 (9,9%)
laSexta
laSexta clave: 561.000 (5%)
El intermedio: 799.000 (6,3%)
Batalla de restaurantes: 409.000 (5,1%)
Cuatro
First dates: 732.000 (6%)
First dates: 965.000 (7,7%)
Código 10: 454.000 (7,8%)
La 2
Cifras y letras: 399.000 (3,4%)
Cifras y letras: 777.000 (6,1%)
Imma Tataranni: 184.000 (1,5%)
Imma Tataranni: 112.000 (1,3%)
LATE NIGHT
La 1
Late Xou: 201.000 (6,3%)
Late Xou: 68.000 (3,8%)
Antena 3
Renacer: 163.000 (6,7%)
Telecinco
La que se avecina: 254.000 (10%)
laSexta
Batalla de restaurantes: 172.000 (5%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 105.000 (5,9%)
La 2
Grantchester: 45.000 (0,8%)
Grantchester: 47.000 (1,3%)
Kim Novak: El alma rebelde de Hollywood: 46.000 (2,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 827.000 (10,4%)
Valle Salvaje: 818.000 (11,4%)
La promesa: 910.000 (12,1%)
Malas lenguas: 1.013.000 (11,8%)
Aquí la Tierra: 1.372.000 (13,5%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.193.000 (14,1%)
Y ahora, Sonsoles: 793.000 (10,6%)
Pasapalabra: 2.177.000 (22%)
Telecinco
El tiempo justo: 716.000 (9%)
El diario de Jorge: 749.000 (10,4%)
Agárrate al sillón: 730.000 (8,9%)
Gran hermano: La vida en directo: 567.000 (5,7%)
laSexta
Zapeando: 385.000 (4,7%)
Más vale tarde: 424.000 (5,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 494.000 (6,2%)
Lo sabe, no lo sabe: 393.000 (5,1%)
La 2
Saber y ganar: 609.000 (6,9%)
Grandes documentales: 243.000 (3,2%)
Malas lenguas: 477.000 (6,5%)
Eva Longoria recorriendo México: 198.000 (2,3%)
Eva Longoria recorriendo México: 188.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 361.000 (19,1%)
Mañaneros 360: 433.000 (15,2%)
Mañaneros 360: 923.000 (12%)
Antena 3
Espejo público: 281.000 (11,7%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 806.000 (17,9%)
La ruleta de la suerte: 1.558.000 (22,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 155.000 (9,3%)
El programa de AR: 286.000 (12%)
Vamos a ver: 545.000 (8,9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 205.000 (14,8%)
Aruser@s: 325.000 (15,6%)
Al rojo vivo: 306.000 (9,1%)
Cuatro
¡Toma salami!: 23.000 (1,8%)
Alerta cobra: 33.000 (2%)
Alerta cobra: 31.000 (1,7%)
Alerta cobra: 81.000 (3,7%)
En boca de todos: 191.000 (6,6%)
La 2
Zoom net: 4.000 (0,6%)
Pueblo de Dios: 14.000 (1,4%)
Beatus Ille: 15.000 (1,2%)
Edén: Paraísos remotos: 16.000 (1%)
Agrosfera: 21.000 (1,1%)
Aquí hay trabajo: 19.000 (0,9%)
La aventura del saber: 16.000 (0,7%)
El viajero: 9.000 (0,4%)
Culturas 2: 8.000 (0,4%)
La Italia que gusta: 17.000 (0,7%)
El western de La 2 “El jugador”: 90.000 (2,8%)
El cazador: 61.000 (1%)
Saber y ganar: 236.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.121.000 (23,4%)
Telediario 1: 1.372.000 (15,2%)
Informativos Telecinco 15h: 743.000 (8,2%)
laSexta Noticias 14h: 608.000 (7,8%)
Noticias Cuatro 1: 399.000 (5,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.446.000 (20,6%)
Telediario 2: 1.588.000 (13,5%)
laSexta Noticias 20h: 782.000 (8,3%)
Informativos Telecinco 21h: 758.000 (6,5%)
Noticias Cuatro 2: 481.000 (5,1%)
Matinal
Telediario matinal: 113.000 (14,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 155.000 (13,4%)
El Matinal (Telecinco): 125.000 (10,4%)
RANKING
Diario: Antena 3 (15%), La 1 (12,8%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).
