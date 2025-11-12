Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'El Hormiguero'

Juan del Val acusa a TVE de manipular la información e incendia la batalla de las audiencias

El colaborador de Antena 3 dedicó unos minutos a criticar a la competencia un día después de la histórica victoria de 'La revuelta' sobre 'El Hormiguero'.

Broncano arrasa con Rosalía: récord histórico de 'La revuelta' y líder frente a 'El hormiguero' y 'Las tentaciones’ ganan a 'Masterchef'

Juan del Val en 'El hormiguero'

Juan del Val en 'El hormiguero' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un día después de la histórica victoria de 'La revuelta' sobre 'El hormiguero' con las visitas de Rosalía y Andy, Juan del Val echó leña al fuego en la batalla de las audiencias acusando a TVE de manipular la información.

El programa de Pablo Motos abordó en sus últimos minutos la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, tras acusaciones de parcialidad y manipulación. Una noticia que sirvió para entrar de lleno a opinar sobre la línea editorial de la cadena pública.

"Podemos protestar todo lo que queramos con esto, y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos", comenzaba su reflexión el reciente ganador del Premio Planeta.

"Los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando ves que una televisión pública está manipulando la información... Es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas", apuntaba el escritor.

"Es un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos. Deberíamos no tolerarlo, ser igual de beligerantes. Ahora mismo, un votante del PSOE podría ser igual de beligerante con Telemadrid que con TVE. Esto es lo que no se puede consentir y la culpa la tenemos nosotros", se quejaba desde la tertulia de 'El hormiguero'.

TEMAS

  1. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  2. La revuelta' gana el pulso (con récord) a 'El hormiguero' con Rosalía
  3. Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
  4. Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa
  5. La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
  6. La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros
  7. Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
  8. Rauw Alejandro responde a Rosalía: 'Esa película pasó hace rato

Juan del Val acusa a TVE de manipular la información e incendia la batalla de las audiencias

Juan del Val acusa a TVE de manipular la información e incendia la batalla de las audiencias

Un grupo de militares australianas demandan al Ejército por abusos sexuales

Un grupo de militares australianas demandan al Ejército por abusos sexuales

Las cloacas del Port de Barcelona, en el banquillo: dos mossos niegan que colocaran droga a un estibador

Las cloacas del Port de Barcelona, en el banquillo: dos mossos niegan que colocaran droga a un estibador

Cuidado: Así terminan los vehículos usados en carreras ilegales en esta ciudad de Estados Unidos

Cuidado: Así terminan los vehículos usados en carreras ilegales en esta ciudad de Estados Unidos

El Casino de Rubí reabre sus puertas con una programación cultural de Navidad

El Casino de Rubí reabre sus puertas con una programación cultural de Navidad

Prensa Ibérica y LLYC presentan su tercer Estudio de Tendencias Informativas

Prensa Ibérica y LLYC presentan su tercer Estudio de Tendencias Informativas

La Fiscalía recurrirá el archivo de la presunta venta de una menor para casarla en Mollerussa

La Fiscalía recurrirá el archivo de la presunta venta de una menor para casarla en Mollerussa

El Espanyol rebasa los 37.000 socios por primera vez en sus 125 años de historia

El Espanyol rebasa los 37.000 socios por primera vez en sus 125 años de historia