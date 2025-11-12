Casting completo
Belén Esteban vuelve a TVE como fichaje bomba de 'Top chef: dulces y famosos', tras el tropiezo de 'La familia de la tele'. Lista completa del concursantes
La colaboradora inicia una nueva etapa en televisión en la cadena pública, tras el precipitado final del magacín de tarde.
TVE ha decidido volver a contratar a Belén Esteban tras el final de 'La familia de la tele'. La cadena pública ha cerrado un acuerdo con la colaboradora para incorporarse al casting de concursantes de 'Top chef: dulces y famosos', el nuevo talent show de repostería que presentará Paula Vázquez, como ha adelantado YOTELE.
Según ha podido saber este portal, la ex de Jesulín de Ubrique se prepara para así nueva aventura televisiva y recibe clases de preparación de manera intensa, para arrancar en el concurso en las mejores condiciones posibles y luchar de manera firme por llegar a la final y alzarse como ganadora.
La corporación ha confirmado la participación de Antonio Resines y cantante Natalia Rodríguez, conocida por su paso por el primer ‘Operación triunfo', ambos adelantados por YOTELE en exclusiva, además de la periodista Marina Castaño, publicada antes por Vertele. Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández, completan el casting.
EN ELABORACIÓN.
