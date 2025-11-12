En 'El tiempo justo'
Andy, liberado con Joaquín Prat tras su separación de Lucas: "Ahora podré hacer lo que yo quiera"
El artista visita el programa de Joaquín Prat para hablar de su nueva etapa en solitario y de la ruptura con su compañero tras más de dos décadas juntos.
Andy se sentó ayer en 'El tiempo justo' sólo unas horas después de su entrevista en 'El Hormiguero'. El artista ha comenzado su carrera en solitario con 'Solo', tras su separación definitiva con Lucas.
"Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera", comenta. "Sí, me siento más tranquilo, mucho más tranquilo", confesó durante la charla. "No preveía que fuéramos a terminar tan mal. Me da mucha pena porque hemos compartido cosas muy bonitas y hemos sido amigos toda la vida. Ha sido inevitable, pero me da muchísima lástima", reconoce el cantante.
"Nunca me había planteado una carrera en solitario, no me veía sin Lucas. Pero después de cómo fue todo… no me iba a quedar en casa", explicó sobre su nuevo trabajo que comenzó a planear en mayo.
Por último, el intérprete confesó que llegó a plantearse no publicar su tema 'Marioneta' para que no se relacionase con su ruptura con Lucas: "No quería entrar en más lío del que había, pero es un tema muy personal, habla de experiencias que he vivido y de un desamor que me hizo mucho daño".
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- La revuelta' gana el pulso (con récord) a 'El hormiguero' con Rosalía
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- Rauw Alejandro responde a Rosalía: 'Esa película pasó hace rato