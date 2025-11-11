'OT 2025' eliminó con claridad a su nueva expulsada con zasca de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh

'OT 2025' subió a sus triunfitos en su gala 8 al escenario para interpretar todos juntos 'Que nada nos pare'. Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Téyou, Guillo Rist, Crespo, Olivia, Guille Toledano, Tinho y María Cruz empezaron asi el programa enérgicos y con ganas.

Tras la actuación grupal llegaría el turno de María Cruz y Olivia, nominadas de la noche y después de ellas, cada uno de los concursantes se puso en su papel para cantar bien en solitario o a dúo.

Después, se hizo el momento en el que Chenoa anunció a la nueva expulsada, que sólo obtuvo el 16% de apoyo de la audiencia. En este caso, María Cruz tuvo que abandonar de manera clara la academia.

Para Olivia la alegría fue doble, porque además de no ser expulsada, el público la eligió como favorito, por lo que el jurado no podría nominarla. Junto a ella, Tinho, Crespo, Cristina y Claudia también cruzaron la pasarela.

Mientras, Lucía, Téyou, Guille y Guillo quedaban en peligro. Los profesores dieron otra oportunidad a Guillo después de haberlo salvado la semana pasada y los compañeros se decantaron con Téyou, por lo que Guille y Lucía quedaron nominados.

Chenoa trató en ese momento de calmar a los nominados: "En la vida nos nos nominarán muchas veces a todos", decía a la vez que Leire Martínez interrumpía. "Hasta te echan", dijo en lo que fue interpretado por todos como un zasca a La Oreja de Van Gogh.