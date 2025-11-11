Netflix seguirá trabajando con los hermanos Caballero: renueva 'Machos alfa' y pone fecha a su nueva temporada

Netflix ha anunciado la fecha de estreno de la esperada cuarta temporada de ‘Machos Alfa’, una de sus comedias españolas más exitosas. La serie creada por Laura y Alberto Caballero estrenará sus nuevos capítulos el 9 de enero de 2026, y lo hará con una quinta temporada ya garantizada, que también llegará a nivel mundial a la plataforma.

En esta nueva entrega, los protagonistas afrontan la temida crisis de los 40 de la peor —y más divertida— manera posible: conviviendo bajo el mismo techo. Pedro, Raúl, Santi y Luis alquilan un piso juntos para apoyarse mutuamente frente a sus divorcios, los retos de la paternidad y los tropiezos que les acompañan en su proceso de deconstrucción. Entre campamentos para redescubrir su masculinidad y caóticos viajes a Punta Cana, comprobarán que compartir casa no es tan fácil como imaginaban.

La serie producida por Contubernio Films, el sello responsable también de ‘La que se avecina’, cuenta con su reparto principal intacto: Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez encabezan el elenco junto a María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego y Raquel Guerrero. Completan el reparto Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd.

El regreso de ‘Machos Alfa’ se suma a un momento de máxima actividad para el universo Caballero: ‘Muertos SL’ acaba de ser renovada por una cuarta temporada en Netflix, mientras que ‘La que se avecina’ estrenará su temporada 16 el próximo 18 de noviembre en Prime Video, con una nueva tanda de episodios ya confirmada.