'MasterChef Celebrity' eligió a sus finalistas con un concursante que acabó arrodillado y la visita de una de las parejas: "Me ha cambiado la vida"

'MasterChef Celebrity' celebró anoche en TVE su semifinal de la actual edición. El talent show de cocina eligió por tanto a los cuatro celebrities que lucharán la próxima semana por alzarse con el codiciado premio.

El programa vivió la visita de una de las parejas de los concursantes, Martin Urrutia, que ayudó a su novio a preparar uno de los platos: "Martin me ha cambiado la vida radicalmente. No me había enamorado nunca. Ha sido muy complicado para los dos llevar una relación con todo esto, y estoy orgulloso de nosotros", comentó Juanjo.

Tras las primeras pruebas, Miguel Torres, José Manuel Parada y Juanjo Bona llegaron con el delantal negro a la prueba de eliminación, pero antes Mariló Montero se arrodilló ante los jueces cuando conoció su salvación agradeciendo que le abrieran las puertas de un nuevo hobbie.

Para evitar la expulsión, los concursantes tuvieron que reproducir el postre de Mar Ibáñez: "No dedico tantas horas de mi tiempo a hacer un postre. Me habéis quitado motivación", se quejaba Parada mientras sus compañeros no perdían tiempo.

"No he llorado nunca tanto como en este programa. Quiero irme de aquí feliz", rogaba Parada, que se mostraba auténticamente rendido ante la prueba final. Sin embargo, a pesar de las quejas, Parada logró terminar el postre, al igual que Juanjo y Miguel.

Los jueces valoraron las presentaciones y tuvieron clara la elección, pues la actitud de Parada había hecho mella en su plato: "El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es Parada", dictó Pepe Rodríguez. "¡Qué sorpresa, no me lo esperaba!", respondió con ironía el periodista.