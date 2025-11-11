Sandra Barneda irrumpe en una de las villas para reprender a los concursantes por incumplir las normas y revelar el origen de las primeras alarmas en 'La isla de las tentaciones'

En el último programa, Sandra Barneda acabó muy cabreada con las parejas de 'La isla de las tentaciones' por saltarse las normas: "No lo vuelvo a consentir", exclamó la catalana. Pues bien, en el de anoche, la presentadora irrumpió en la villa de los chicos para abroncarles por este gesto.

"Lo hice porque me agobié, necesitaba hacerlo sí o sí”, confesaba Darío. “Yo también, Sandra. Necesitaba abrazar a Helena. Tenía miedo a perderla", dijo Rodri para disculparse, mientras el resto de sus compañeros se sumaban al perdón.

Pero la visita de Barneda no era únicamente para echarles la bronca, pues también tenía que enseñarles los motivos por los que las primeras alarmas habían sonado en la villa: "Chicos, siento deciros que en menos de 24 horas de vuestra separación muchos de los límites se han sobrepasado en Villa Playa".

Los chicos pudieron ver cómo sus parejas se saltaban en bailes sexys, risas y algunos gestos que rompían los límites que habían puesto, pero el momento más difícil fue cuando Juanpi vio cómo un soltero casi le roza la boca a su novia.

"¿Le ha dado en la boca? ¡Le ha dado en la boca, hermano!", exclamaba cabreado y seguidamente pedía insistentemente ver las imágenes otra vez.

"Es que es una falsa, tío", añadía Rodri. "Me da coraje, tengo una rabia dentro increíble", comentaba Darío ante el enfado de su compañero.

La ira contenida hizo que Juanpi perdiera los nervios y rompiese la pulsera que su novia le regaló: "Esto me lo dio ella y me dijo que si la veía sin la pulsera era que algo iba mal… Pues ya está, no la quiero, no me la pongo más", declaró.

Por último, Sandra intentó calmar los ánimos preguntando al joven cómo se sentía después de lo que había visto: "Estoy enamorado, pero ella querrá verme mal, querrá hacerme sufri", transmitía con dolor.