Nueva incorporación
Isabel Gemio ficha por ‘Directo al grano’ y se une a Marta Flich y Gonzalo Miró en las tardes de La 1
La periodista dirigirá cada semana la sección ‘Te doy la palabra’, un espacio con vocación de servicio ciudadano donde se abordarán denuncias y conflictos sociales.
‘Directo al grano’, el magacín de actualidad que conducen Marta Flich y Gonzalo Miró en las tardes de La 1, refuerza su equipo con la incorporación de Isabel Gemio. La periodista, una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio españolas, se suma como colaboradora fija del formato, producido por RTVE junto a La Osa Producciones y Big Bang Media.
Gemio estrenará la sección semanal ‘Te doy la palabra’, un espacio que nace con una clara vocación de servicio público. A partir de las llamadas y mensajes de los espectadores, se abordarán conflictos sociales, denuncias ciudadanas y casos que requieran atención y visibilidad. El equipo del programa analizará cada historia para acompañar su evolución y contribuir a su resolución.
Con una extensa trayectoria en medios de comunicación, Isabel Gemio ha estado al frente de programas emblemáticos como ‘Sorpresa, sorpresa’, ‘Lo que necesitas es amor’ o ‘Esta noche, sexo’, además del espacio radiofónico ‘Te doy mi palabra’. Actualmente presenta ‘El último tren’, el magacín nocturno de RNE, y mantiene su compromiso con el periodismo cercano y humano.
‘Directo al grano’ consolida así su apuesta por el talento y el servicio ciudadano, sumando a Gemio a un equipo en el que ya destacan Paco Lobatón, con su sección sobre personas desaparecidas, y el dúo Gallego & Rey, encargados de analizar la actualidad desde el humor gráfico.
El formato atraviesa su mejor momento en audiencia: ha cerrado octubre con un 11% de cuota de pantalla y 872.000 espectadores, convirtiéndose en líder de su franja y reforzando las tardes de La 1 con su enfoque informativo, participativo y social.
- Silvia Abril, Mario Vaquerizo o Arturo Valls: los famosos que han dicho sí al nuevo programa de aventuras de Atresmedia
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Fabricantes y supermercados prevén un gasto extra de 600 millones por el sistema que les obligará a almacenar los envases usados
- Javier Solís, experto inmobiliario: 'Si has vendido tu casa en 350.000 euros y has tenido una ganancia en la venta, te toca pagar 55.000 euros en impuestos
- Rosalía visita 'La revuelta' por primera vez: su celibato voluntario, el dinero en el banco y un pulso con Broncano
- La banca dará a Talgo 1.270 millones en financiación a cambio de que la mitad los garantice el Estado
- Catalunya apuesta por los trenes de 100 metros de Alstom y deriva los de 200 metros de Stadler a Madrid
- Así interpreta un experto de Harvard la primera señal de radio del 3I/ATLAS detectada desde la Tierra