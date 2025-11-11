Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueva incorporación

Isabel Gemio ficha por ‘Directo al grano’ y se une a Marta Flich y Gonzalo Miró en las tardes de La 1

La periodista dirigirá cada semana la sección ‘Te doy la palabra’, un espacio con vocación de servicio ciudadano donde se abordarán denuncias y conflictos sociales.

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
‘Directo al grano’, el magacín de actualidad que conducen Marta Flich y Gonzalo Miró en las tardes de La 1, refuerza su equipo con la incorporación de Isabel Gemio. La periodista, una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio españolas, se suma como colaboradora fija del formato, producido por RTVE junto a La Osa Producciones y Big Bang Media.

Gemio estrenará la sección semanal ‘Te doy la palabra’, un espacio que nace con una clara vocación de servicio público. A partir de las llamadas y mensajes de los espectadores, se abordarán conflictos sociales, denuncias ciudadanas y casos que requieran atención y visibilidad. El equipo del programa analizará cada historia para acompañar su evolución y contribuir a su resolución.

Con una extensa trayectoria en medios de comunicación, Isabel Gemio ha estado al frente de programas emblemáticos como ‘Sorpresa, sorpresa’, ‘Lo que necesitas es amor’ o ‘Esta noche, sexo’, además del espacio radiofónico ‘Te doy mi palabra’. Actualmente presenta ‘El último tren’, el magacín nocturno de RNE, y mantiene su compromiso con el periodismo cercano y humano.

‘Directo al grano’ consolida así su apuesta por el talento y el servicio ciudadano, sumando a Gemio a un equipo en el que ya destacan Paco Lobatón, con su sección sobre personas desaparecidas, y el dúo Gallego & Rey, encargados de analizar la actualidad desde el humor gráfico.

El formato atraviesa su mejor momento en audiencia: ha cerrado octubre con un 11% de cuota de pantalla y 872.000 espectadores, convirtiéndose en líder de su franja y reforzando las tardes de La 1 con su enfoque informativo, participativo y social.

